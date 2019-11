Francesco Sole e Giulia Cavaglià, il gesto inaspettato: fan in estasi

Giulia Cavaglià non ha avuto un’esperienza positiva a ‘Uomini e Donne’, ma adesso per lei la vita è caratterizzata da un grande amore. Da circa un mese è infatti fidanzata con Francesco Sole, lo scrittore divenuto celebre per le sue frasi e le poesie musicali postate sul web. La loro conoscenza non è stata rapida, hanno infatti preferito andare piano per conoscersi a fondo ed iniziare con convinzione il legame sentimentale.

Recentemente il giovane aveva scritto sui social: "Da tronista a fidanzata di Francesco Sole è un attimo! Un attimo fatto di coraggio, fiducia e passione. Un attimo fatto da lui che sceglie di corteggiarti anche dopo averti già conquistata e da lei che sceglie di mostrarti tutta la dolcezza che aveva sempre nascosto al mondo. Un attimo fatto da due pazzi che decidono di tenersi stretti e impazzire insieme. Un attimo che a me piace moltissimo. E a te?".

















Ma ora Francesco le ha dedicato un'altra cosa speciale che ha mandato in estasi i fan: una poesia musicale tutta per lei. E Giulia è apparsa molto emozionata e colpita da questo gesto. Nel video c'è l'ex tronista che interpreta se stessa e il partner che descrive la sua personalità. Al termine dello stesso la Cavaglià segue un percorso con i petali rossi, che la porta verso di lui che l'aspetta con un mazzo di rose. Nel momento in cui la musica giunge alla sua conclusione, la coppia si scambia un bacio molto appassionante.













Giulia Cavaglià è stata una corteggiatrice di Lorenzo Riccardi a 'Uomini e Donne'. Lei è nata a Viterbo il 4 aprile del 1995. Si laurea in Design della comunicazione visiva, indirizzo Comunicazione pubblicitaria all'Istituto Europeo di Design di Torino con votazione 110 su 110. Fa la modella, la social manager e l'organizzatrice di eventi.

Francesco Sole è invece nato a Modena il 20 marzo del 1992. Si è diplomato al liceo classico ed ha tentato di proseguire gli studi alla facoltà di Filosofia, senza riuscirci. Da un punto di vista sentimentale è stato impegnato con Rama Lila Giustini, ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, e con la youtuber Sofia Viscardi . Ha diversi tatuaggi: sul polso ha inciso una frase tratta dal suo libro, ‘Musica come vita e Cuffie come Flebo’. Sull’avambraccio sinistro un’ispirazione al simbolo di Harry Poter e i Doni della Morte; sul braccio si è tatuato ‘Forever Young’, il titolo del suo primo film, sul polso ha un sole che sorge e sull’avambraccio anche una parte del dipinto ‘La creazione di Adamo’.

