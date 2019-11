Pamela Prati, l’ultimo scatto è da infarto. Tutta nuda: a 60 anni stende tutti

Uno dei personaggi più in vista del 2019 è stato senza ombra di dubbio Pamela Prati, a causa della sua tormentata e controversa vicenda con lo pseudo fidanzato Mark Caltagirone. Ora però per lei è tempo di dimenticare il passato e rimettersi in gioco. E stavolta lo ha fatto in modo alquanto provocante e sensuale, grazie ad un post bollente su Instagram.

La donna si è mostrata praticamente nuda, senza il reggiseno e vestiti di alcun tipo. Al momento i like non sono stati moltissimi, poco meno di 1000, e non è nemmeno possibile sapere cosa i fan pensino di lei, visto che è stata eliminata la possibilità di scrivere dei commenti. Non si è trattato comunque del primo scatto hot, infatti anche in passato aveva infiammato più volte il web con pose sexy. (Continua dopo la foto)

















Nonostante la sua non più giovane età, visto che il 26 novembre festeggerà 61 anni, il suo fisico è ancora invidiato da molte donne ed anche da diverse ragazze. Peccato per lei aver rovinato una splendida carriera con una vicenda che le ha arrecato purtroppo solo un danno d’immagine. (Continua dopo la foto)













Delle sue nozze mai celebrate con Mark se n’è discusso in diversi talk show: da ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso a ‘Storie Italiane’ di Eleonora Daniele, fino ad arrivare a Silvia Toffanin con ‘Verissimo’. La sua carriera da showgirl ebbe la svolta grazie a Pier Francesco Pingitore, che la scelse come prima donna del ‘Bagaglino’. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@pamelaprati) in data: 7 Nov 2019 alle ore 6:37 PST

Di lì in poi entrò prepotentemente nel mondo dello spettacolo prendendo parte ad altri programmi di Mediaset come ‘La sai l’ultima?’, ‘Scherzi a parte’ e ‘Re per una notte’. Ebbe anche un’esperienza come cantante e nel 1996 fu pubblicato un suo album musicale. Ed a proposito di Caltagirone, recentemente Pamela era stata a ‘Non è l’Arena’ su La7, condotta da Massimo Giletti. Quest’ultimo aveva attaccato duramente la collega D’Urso, anche se in maniera indiretta: “In quindici giorni abbiamo verificato che le due socie avevano già in passato fatto queste cose. Perché uno che si vanta di essere sotto testata giornalistica non fa il lavoro giornalistico e sfrutta questa storia?”. Per quanto riguarda la vita sentimentale, nel 1985 ebbe un flirt con l’attore americano Richard Gere, ma lei rifiutò di seguirlo negli Stati Uniti e la relazione terminò. Successivamente ha avuto altre storie d’amore, prima del triste episodio riguardante Mark Caltagirone.

Carlo Conti, il commovente annuncio sulla figlia di Fabrizio Frizzi. Non lo aveva mai detto fino ad oggi