Carlo Conti, il commovente annuncio sulla figlia di Fabrizio Frizzi. Non lo aveva mai detto fino ad oggi

Tutti sanno che tra Carlo Conti e Fabrizio Frizzi c’è sempre stato un legame speciale. Questo grandissimo rapporto si è purtroppo interrotto fisicamente il 26 marzo del 2018, quando Frizzi è deceduto per un’emorragia cerebrale, lasciando un’enorme perdita in tutta l’Italia. Il conduttore fiorentino non ha però fatto mancare il suo supporto alla famiglia del compianto conduttore de ‘L’Eredità’.

In un’intervista rilasciata poco tempo fa da Carlo a ‘Domenica In’, aveva voluto rievocare la sua amicizia con Fabrizio: “C’era un legame a livello umano, in quanto entrambi avevamo avuto dei figli in età un po’ adulta, quindi condividevamo la gioia di essere babbi non più giovanissimi. Stella, sua figlia, ha nove mesi più di Matteo, mio figlio. Ogni volta che ci sentivamo o vedevamo, molto spesso, prima si parlava di figli e poi di lavoro!”. (Continua dopo la foto)

















“Fabrizio era una persona buonissima, in alcuni momenti anche ingenua, con questa risata che si sentiva a chilometri, la senti ancora riecheggiare se soltanto chiudi gli occhi e lo pensi. L’unica cosa che chiedo al buon Dio è di avere la salute e la forza di crescere i figli, fortuna che purtroppo Fabrizio non ha avuto”, aveva dichiarato l’ex conduttore del Festival di Sanremo. (Continua dopo la foto)













In un’altra intervista, Conti ha ammesso che suo figlio e Stella stanno crescendo come se fossero fratelli. E la figlia di Frizzi lo chiama addirittura babbo: “Dice ‘babboCarlo’ come se fosse tutto attaccato. Suo padre mi chiamava così, e ora continua a farlo lei”. Sia lui che la consorte Francesca Vaccaro non hanno mai fatto mancare il loro apporto alla vedova Carlotta Mantovan, che ovviamente non ha avuto molta facilità a superare quel terribile lutto. (Continua dopo la foto)

Fabrizio Frizzi e la moglie Carlotta si sposarono il 4 ottobre 2014. La figlia Stella è venuta alla luce nel 2013. I due si conobbero grazie a Miss Italia, dove lui era conduttore e lei concorrente. Ci sono tre curiosità sul presentatore: c’è un profilo Instagram gestito dalla famiglia e dal suo staff; ha donato il midollo osseo, salvando la vita ad una bambina; era un grande tifoso della Roma e del Bologna. Il primo malore lo colpì nel 2017: ebbe un’ischemia cerebrale. Poi nella notte tra il 25 e 26 marzo 2018 un’emorragia cerebrale gli stroncò la vita a 60 anni.

