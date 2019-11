“Qualcosa per gli hater”. E Chiara Ferragni si denuda. Pazzesca, così non l’abbiamo mai vista

Qualche giorno fa ”Le iene” hanno fatto uno scherzo a Fedez, mostrandogli alcune foto modificate della moglie Chiara Ferragni. Il risultato è credibile e anche il rapper ci è cascato. Il fenomeno si chiama deepnude, una tecnica con cui si possono creare facilmente foto o video bufala con il volto di persone (spesso famose) senza veli.

Matteo Viviani ha incontra Fedez, raccontandogli di avere ricevuto una segnalazione su alcuni scatti porno di sua moglie Chiara. In realtà sono foto della Ferragni in costume, modificati attraverso un programma che permette di ricreare da zero il seno e le parti intime di una persona. Proprio grazie a questa caratteristica il risultato è un'immagine che non sembra affatto un fotomontaggio. "Ho le foto originali in costume, quelle sono photoshoppate", aveva rassicurato Chiara. Poco dopo Fedez aveva ammesso di esserci cascato: "Evidentemente hanno modificato la parte sotto, ma sono fatte veramente bene.

















Questa volta, però, è stata proprio Chiara a mostrarsi 'nuda'. Un messaggio diretto agli haters che ogni giorno criticano la vita dell'influencer. Something for the haters (qualcosa per gli haters), scrive Chiara Ferragni su Instagram, a corredo di una foto che la ritrae di spalle in topless. Accusata periodicamente di eccessiva volgarità, soprattutto in virtù del fatto di essere una mamma, l'influencer è spesso vittima dei leoni da tastiera.









Lei non ci sta, affermando saldamente il diritto alla libertà di espressione e lanciando così un messaggio di inclusione a tutte le donne, invitandole ad abbandonare i preconcetti. Lo scorso agosto la Ferragni era stata criticata per aver postato una foto simile, ma con il reggiseno in vista. "Ti sono cresciute", oppure "Ma sei una mamma, ti pare il caso di pubblicare queste foto?", aveva scritto qualcuno.





Something for the haters 💞 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 7 Nov 2019

A quell’accusa Chiara Ferragni aveva risposto ironicamente con uno scatto sexy e ha caption: “Non puoi fare queste cose, sei una madre”. Tra odio e invidia, Chiara Ferragni anche questa volta ha voluto giocare d’anticipo rispetto alle probabili critiche dei follower su Instagram pubblicando la foto che la ritrae di schiena, nuda.

