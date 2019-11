Alena Seredova cuore di mamma: il dolce gesto per Giovannino, il bimbo nato con l’ittiosi

Una vita in salita, quella del piccolo Giovannino. Nato a Torino con una malattia molto rara, al momento incurabile, è stato abbandonato in ospedale dai genitori. Ha superato indenne le prime, insidiose, settimane di vita, “quando era altissimo il rischio di infezioni e sepsi. E ora, dopo che la sua storia è stata resa nota dalla stampa, abbiamo ricevuto già una decina di chiamate da parte di famiglie in tutta Italia che vorrebbero adottarlo”.

A dirlo all'AdnKronos Salute è Daniele Farina, direttore della Neonatologia dell'Ospedale Sant'Anna di Torino, dove il bimbo, che ora ha "4-5 mesi", è nato, concepito con un trattamento di fecondazione eterologa. A poche ore dalla diffusione della notizia, Alena Seredova ha fatto sapere di conoscere il bambino (lo ha tenuto in braccio in ospedale) e la sua malattia, per motivi personali. La modella frequenta spesso il reparto di terapia intensiva infantile dell'ospedale, perché dal 2005 è testimonial della onlus "Crescere Insieme al Sant'Anna", prima come volontaria nella vendita di fiori e poi, dopo la nascita dei suoi due figli, sempre più attivamente.

















Al Corriere della Sera, la Seredova ha raccontato di aver visto Giovannino, la prima volta, a settembre. E la malattia di quel bambino le ha ricordato ciò che i genitori le avevano raccontato dopo la sua nascita: "A Praga, i medici pensavano che avessi l'ittiosi anche io. Papà ricorda sempre che, quando mi vide nella culla dell'ospedale, tutta coperta di squame, fece un balzo all'indietro per lo spavento, poi comincio a piangere". La modella ha infatti spiegato che, appena venuta al mondo la sua pelle era molto secca, come rivestita "da una corazza ruvida e irregolare". I medici dissero che era affetta stessa malattia rara che ha colpito Giovannino, ma si sbagliarono.









"Io, invece, ero solo nata con la pelle molto asciutta, perché ero stata troppo in pancia: 42 settimane, bella comoda", ha spiegato l'ex modella, che appena è venuta a conoscenza della nascita di Giovannino è andata in ospedale per accertarsi delle sue condizioni. La Seredova ha trascorso molte ore col piccolo, lo ha preso in braccio, cullato e portato a in giro con il passeggino. "Mi hanno presentato questo cucciolo, mi hanno raccontato la sua storia e vederlo è stato un momento molto forte. Ho capito che deve essere una patologia molto dolorosa: la pelle è talmente secca che si rompe, fa le piaghe". Alena Seredova ha detto, però, di non averlo visto troppo sofferente: "Non piangeva. Si vedeva che era curato con amore. Ho incontrato un bimbo molto vispo, super sveglio".





Il piccolo non avrebbe problemi cognitivi o neurologici, ma avrà sempre necessità di essere assistito e curato. L’ex moglie di Gigi Buffon ha parlato anche dei genitori del bimbo: “Ho pensato a quanto dovesse essere stato doloroso decidere di lasciarlo. So che sono più o meno miei coetanei, che l’hanno avuto con una fecondazione assistita e che, nonostante tutti gli esami preventivi, era stato impossibile diagnosticare in anticipo una malattia così rara. Non mi sento di giudicarli”.

