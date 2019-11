“Oh! Che carini”. Oscar Branzani e ‘lei’, la foto li incastra. La soffiata-bomba sull’ex di Uomini e Donne

Sono passati ormai un paio di mesi dalla rottura tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, e non ci sono segni di riavvicinamento da parte della coppia, che si era formata più di tre anni fa nel trono classico di Uomini e Donne. La notizia di un definitivo addio circolava da tempo ma a dare la conferma è stata l’ex protagonista di “Uomini e donne” con un lungo sfogo dal suo account Instagram.

“Ecco di cosa sono felice e fiera – ha fatto sapere nelle stories di Instagram qualche mese fa – Sono felice di avere 24 anni e di non aver mai calpestato nessuno per cattiveria, rabbia o per vendetta. Sono contenta di avere sempre provato e riprovato a non perdere le cose che amavo lottando fino a perdere ogni mia energia. Forse a volte avrei dovuto fermarmi prima, ma sono comunque contenta così. Sono felice di non avere mai ceduto a vittimismi per piacere alle persone, perché preferisco piacere a nessuno piuttosto che piacere a tutti per pena”. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Contenta di aver difeso le persone che amavo, anche quando non se lo meritavano. Sono contenta di non avere mai infangato o sporcato a parole distruggendo qualcuno. Soprattutto a me vicino solo perché esso mi voleva fare la guerra. Io la guerra non la faccio con te, te fai ciò che vuoi, di me, dei ricordi”, aveva concluso la Rocchini nel suo post Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)









Neanche l’incidente fatto a settembre da Eleonora assieme alla sorella di Oscar, Dalila, che poteva costarle la vita, è servito a riavvicinare i due ex fidanzati. In compenso, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato spesso “accusato” di avere altre relazioni, anche se lui ha sempre smentito. Qualche settimana gli è stato attribuito un flirt con una splendida modella sudamericana, Geomara Cueva, che vive a Milano, città in cui ultimamente si reca sempre più spesso. (Continua a leggere dopo la foto)





Il gossip non è stato confermato e, in realtà, nessuno ha più visto i due insieme. Ma in questi giorni è arrivata un’altra segnalazione che sta facendo chiacchierare il gossip. Oscar Branzani, quindi single da un po’, stando alle segnalazioni di Deianira Marzano, starebbe frequentando un’altra ragazza. L’influencer napoletana ha infatti pubblicato due Instagram stories in cui, le stesse foto pubblicate da lui, sono postate anche da un’altra influencer Jacqueline Ingegnoso.

