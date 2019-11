Sfera Ebbasta è al momento impegnato come giudice a X Factor 2019. Con il trapper, all’anagrafe Gionata Boschetti, sul bancone del talent che ogni anno sforna giovani promesse della musica, anche la veterana Mara Maionchi e altre due new entry, Malika Ayane e Samuel. La nuova edizione è partita da poche settimane e, a dirla tutta, la nuova formazione del talent di punta di Sky sembra non convincere troppo il pubblico. In rete i 4 giudici sono abbastanza contestati, ma c’è da dire che siamo all’inizio.

Quella a X Factor è la prima esperienza televisiva per Sfera Ebbasta e più di qualcuno ha notato che con Malika sono spesso scintille. La verità sul loro rapporto? Malika ne ha parlato in una recente intervista a Repubblica e rassicurato tutti: “ Lui è il nuovo che avanza con tutte le virgolette del caso ma ha fatto un sacco di cose, conosce dinamiche che a me sono oscure”, ha detto a proposito dei loro battibecchi in puntata. (Continua dopo la foto)

















Per quanto riguarda invece il fronte sentimentale, ci sono delle novità. O meglio, dopo tante voci arriva la conferma: Sfera Ebbasta è “in love”. Il settimanale Diva e Donna l’ha infatti sorpreso durante un evento a Milano a fianco di Angelina, di professione modella. La ragazza vive a Ibiza e si frequenterebbe con Sfera dalla scorsa estate. Il trapper non ha lesinato momenti romantici con lei, regalando anche dei baci (e gestacci) a favore di paparazzo. (Continua dopo la foto)









Pochi giorni prima, in realtà, sul profilo Instagram di lei era apparsa una foto inequivocabile circa il loro rapporto. Angelina, di cui si sa poco e niente per il momento, ha postato uno scatto con Sfera Ebbasta durante una cena e lasciato questa didascalia sotto al post: “Romantic dinner at @healthycolormilano Love u bebe”. Così, quindi, ha ufficializzato la sua relazione con il giudice di X Factor, il cui commento sotto allo scatto non è tardato ad arrivare. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Romantic dinner at @healthycolormilano Love u bebe Un post condiviso da (@who.is.angelina) in data: 19 Ott 2019 alle ore 1:04 PDT



“Tequierooo” (ti amo), ha risposto lui. Anche i messaggi dei fan sono arrivati a pioggia. “State stra bene assieme, bravo sfera”, “Stupendi amori”, “Fantastici!”. Ma c’è qualcuna che non ha preso bene questa foto di coppia ed è rimasta delusa nel vedere infrangere il sogno d’amore con il cantante: “@sferaebbasta ma tu sei mio”, “Cuore spezzato”, “Anche io sono passata per la presa male ma ora sto accettando e a dire la verità sono proprio carini”, “Come sei fortunata”.

