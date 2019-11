Francesco Totti pizzicato in una super boutique. Ma il regalo (che costa una fortuna) non è per Ilary

Francesco Totti, la borsa costosissima che compra non è per la moglie Ilary Blasi. Da quando ha detto addio al calcio (giocato), l’ex Pupone si gode la sua città e se ne va in giro a fare shopping. Gli ultimi scatti rubati da Chi hanno immortalato Francesco Totti in compagnia del figlio Christian in una boutique di Chanel mentre compra una borsa. Il Pupone è a Piazza di Spagna, nella boutique ed è alla cassa a parlare con una commessa. Le foto successive lo ritraggono con due buste della stessa boutique che di sicuro contengono delle borse. Ma potrebbe essere anche altro.

Dalla grandezza della busta, però, sembrerebbe che all’interno ci sia una borsa di Chanel, la più desiderata dalle donne. Un regalo per Ilary? A quanto pare no. Da quel che si legge su Chi, sembra che Totti sia andato a scegliere una borsa per una donna che non è sua moglie. Santo cielo, e allora per chi è? A quale altra donna Francesco regalerà mai una borsa di Chanel? Continua a leggere dopo la foto

















Sembra che la borsa (o comunque il contenuto della preziosa busta) sia destinato a Melory, la sorella di Ilary che ha da poco compiuto 30 anni. Quindi tutto a posto: non c’è un’altra donna nella vita di Francesco. Però che bravo: è andato da solo a scegliere una borsa per Melory! Di certo Ilary le avrà dato indicazioni sulla borsa da acquistare… La ragazza ha da poco festeggiato i suoi 30 anni con una festa a tema “Il grande Gatsby”. Continua a leggere dopo la foto









Alla festa erano presenti anche Ilary Blasi, che per l’occasione ha indossato un abito argentato scintillante, e il marito Francesco Totti. Ilary ha optato anche per una parrucca corta, stivaletti neri e piuma in testa. Francesco, invece, indossava un elegantissimo smoking. Una serata perfetta ed emozionante che nessuno, in famiglia, potrà mai dimenticare. Di recente Ilary e Francesco hanno festeggiato un altro compleanno importante. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Stai crescendo in fretta!!!!!Buon compleanno amore mio 😘😘❤️ Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 5 Nov 2019 alle ore 11:34 PST

Visualizza questo post su Instagram Con te sempre …..ti amo❤️ Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 6 Nov 2019 alle ore 5:05 PST

Il 6 novembre il figlio Cristian ha compiuto 14 anni e il papà e la mamma le hanno fatto delle dediche dolcissime sui social. “Con te sempre… ti amo”, ha scritto Ilary Blasi su Instagram, nella didascalia alla foto bellissima che la vede abbracciata al figlio. Anche Totti ha fatto gli auguri al figlio: “Stai crescendo in fretta!!!!! Buon compleanno amore mio”. Sono già passati 14 anni, mamma mia come passa il tempo.

Ilary Blasi e Francesco Totti. Una foto ed è delirio: “Ecco cosa facciamo stasera”