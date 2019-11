Angelina Jolie completamente nuda (a 44 anni): “Ho cicatrici visibili e invisibili”

L’attrice Angelina Jolie è sempre più bella. Nonostante abbia ormai raggiunto i 44 anni, festeggiati lo scorso mese di giugno, la donna ha infiammato la rete posando senza veli al fine di veicolare messaggi positivi. Infatti, l’obiettivo è sensibilizzare le persone all’accettazione di sé perché mostrarsi nudi non è facile quando non si hanno più vent’anni.

Nello scatto si vede l'ex moglie di Brad Pitt con i capelli raccolti, labbra carnose messe in luce da un lipstick con effetto naturale, eyeliner grafico, classico, che evidenzia il fantastico sguardo. Dunque, i periodi negativi per lei sembrano essere davvero alle spalle. Il passato ribelle non c'è più ed il capitolo matrimonio è ormai sigillato.

















"Il mio corpo ne ha passate tante negli ultimi dieci anni, ho sia cicatrici visibili che cicatrici invisibili. Quelle invisibili sono più difficili da combattere", ha detto Angelina. Fa indubbiamente riferimento alle ferite sentimentali e a quelle fisiche, tenuto conto che si è sottoposta ad un'operazione di mastoplastica preventiva per il tumore al seno, che colpì la madre e la nonna.













Il futuro per lei si prospetta roseo: "Il mio sogno per tutti nel 2020 è di ricordare chi sono e di essere chi sono indipendentemente da ciò che potrebbe compromettere la loro capacità di essere liberi. Se senti di non vivere pienamente la tua vita, prova a identificare cosa o chi ti impedisce di respirare. Identifica e combatti tutto ciò che ti opprime. Ha molte forme e sarà una lotta diversa per ognuno", ha dichiarato Jolie ad 'Harper's Bazar'.

La star di ‘Maleficent’ nasce a Los Angeles il 4 giugno del 1975. Oltre che attrice, è una produttrice cinematografica, una regista, una filantropa ed ambasciatrice dell’UNHCR. Nella sua carriera ha conquistato due Premi Oscar, tre Golden Globe, tre Screen Actors Guild e un Orso d’argento al Festival di Berlino. La fama internazionale è raggiunta quando interpreta l’icona dei videogiochi Lara Croft nel film ‘Lara Croft: Tomb Raider’ e ‘Tomb Raider: La culla della vita’. Spesso è stata eletta la donna più affascinante e bella del mondo. Nel 2015 è stata ritenuta ‘la donna più ammirata al mondo’ per la sua attività benefica. Nel maggio dello stesso anno è ritenuta dalla rivista ‘Forbes’ una delle 100 donne più potenti del mondo.

