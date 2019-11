“Ma sei stupenda da sempre!”. Sorpresa Annalisa Scarrone: la foto che nessuno aveva mai visto prima

La cantante Annalisa Scarrone riscuote sempre più successo. Oltre ad essere un’artista molto importante, è anche una splendida ragazza. Le sue canzoni emozionano non poco i fan e nei prossimi giorni sono attese ulteriori novità sul suo percorso professionale. Ma nelle ultime ore l’ex protagonista di ‘Amici’ di Maria De Filippi ha commosso tutti con uno scatto inedito.

Spesso lei pubblica sue foto sui social network, ma stavolta ha davvero sorpreso perché questa volta così non l’aveva praticamente vista nessuna. Nali ha infatti postato un’immagine che la ritrae da bambina. Nel ricordo appare con una camicia a quadri con i polsini bianchi. E ad attirare l’attenzione è soprattutto un altro aspetto. (Continua dopo la foto)

















La sua espressione è molto furbetta, a testimonianza del fatto che sin dall’infanzia aveva le idee più che chiare su cosa diventare da grande. Ed effettivamente è ora una grandissima cantante, che è riuscita ad esaudire tutti i suoi desideri. Particolare anche il commento della 34enne a corredo dello scatto. (Continua dopo la foto)













Visualizza questo post su Instagram In vacanza si stava bene 🌼 Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa) in data: 23 Set 2019 alle ore 11:33 PDT

“Amo le camicie a quadri da quando ero una crocchetta di patate”. I suoi follower le hanno riservato moltissimi commenti: “Amo le crocchette di patate, le camicie a quadri e le tue canzoni”, “Che guanciotteee”, “Ti adoriamo”, “Ma che carina”, “Meravigliosa”, “Oddio che amore”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Amo le camicie a quadri da quando ero una crocchetta di patate Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa) in data: 6 Nov 2019 alle ore 6:19 PST

Nonostante questa dolce foto abbia letteralmente entusiasmato i fan, questi ultimi non hanno comunque dimenticato di chiederle di avere notizie al più presto a livello artistico. Annalisa Scarrone nasce a Savona il 5 agosto del 1985. Dopo ‘Amici’ ha preso parte in diverse circostanze al Festival di Sanremo , ottenendo il nono posto nel 2013 con il brano ‘Scintille’, il quarto nel 2015 con ‘Una finestra tra le stelle’, l’undicesimo nel 2016 con ‘Il diluvio universale’ ed il terzo nel 2018 con ‘Il mondo prima di te’. Numerosi i premi conquistati: l”MTV Europe Music Awards’, un ‘Wind Music Awards’, un ‘Premio Lunezia’, due ‘Premio Videoclip Italiano’, due ‘Velvet Awards’ e un ‘Premio Mia Martini’. A 13 anni studia tecnica musicale e vocale con l’insegnante Danila Satragno. Come punti di riferimento ha Bjork, i Portishead, Nick Cave, PJ Harvey, Joni Mitchell, i Sigur Ròs, i Radiohead, Jolie Holland, Cristina Donà ed i Subsonica.

