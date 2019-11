Pago, dopo Temptation Island Vip esplode il gossip con l’ex tentatrice. E lei racconta tutto

L’avventura di ‘Temptation Island Vip’ è stata negativa per la coppia composta da Pago e Serena Enardu, che si è completamente frantumata. I due ormai non stanno più insieme, ma per il cantante la vita sentimentale potrebbe aver subito degli scossoni. Durante il programma la tentatrice Valentina Galli lo sosteneva continuamente, ma non è con lei che l’uomo ha proseguito la conoscenza.

Secondo le ultime notizie Pago è in ottime relazioni con l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ Federica Spano, anche lei protagonista di ‘Temptation Island Vip’. I due sono beccati spesso insieme ed i più maliziosi ipotizzano che non ci sia esclusivamente un legame di amicizia, bensì qualcosa di più. Nelle scorse ore è giunto un commento ufficiale della ragazza per chiarire forse definitivamente la situazione. (Continua dopo la foto)

















Forse il rapporto tra Pago e la Spano si è rinforzato visto che vivono entrambi a Roma, mentre Valentina si trova nelle Marche. Nelle storie Instagram dell’ex corteggiatrice l’artista appare molte volte. Qualche giorno fa Pago ha inoltre deciso di farsi un nuovo tatuaggio e lei lo ha accompagnato. Poi è accaduto anche altro di più romantico. (Continua dopo la foto)













Pago e Federica sono andati a cena insieme e con loro c’erano anche le famiglie. Dunque, tutto sembra presagire che ci sia qualcosa di più intimo. Ma la risposta dell’ex tentatrice ha deluso tutti i fan che tifavano per il loro fidanzamento. (Continua dopo la foto)

Ad una domanda specifica di una fan: “Cosa c’è tra te e Pago?”, la donna ha replicato: “Una bella amicizia!”. Dunque, al momento non c’è altro, anche se in futuro mai dire mai. Andiamola a conoscere più da vicino. Federica Spano nasce a Roma il 22 giugno del 1994. La giovane 25enne è spontanea, ama i tatuaggi, i viaggi e ci tiene molto alle amicizie. Il suo volto diventa celebre quando partecipa a ‘Uomini e Donne’ come corteggiatrice di Andrea Cerioli. Sul suo account Instagram si contano più di 200 mila follower ed è anche abbastanza attiva su Facebook. Non si hanno notizie sulle sue precedenti relazioni amorose. Pago è stato invece sposato con Miriana Trevisan dal 2003 al 2006. Poi è tornato insieme a lei nel 2008 e nel 2009 hanno avuto un figlio. Nel 2013 hanno deciso nuovamente di separarsi e nello stesso anno ha dato vita alla relazione con la Enardu, conclusasi quest’anno.

