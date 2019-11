“Unica!”. Maria Grazia Cucinotta, scollatura ‘estrema’: un buongiorno così fa girare la testa a tutti

La bravissima e sexy attrice Maria Grazia Cucinotta è indubbiamente conosciuta da tutti soprattutto per la sua partecipazione con il grande Massimo Troisi al film ‘Il postino’ e per essere comparsa nel film della saga ‘007’ ‘Il mondo non basta’. L’ex modella però infiamma spesso i social network con foto bollenti che entusiasmano non poco i suoi fan.

Gli oltre 320 mila follower hanno potuto ammirare nelle scorse ore un suo post Instagram che ha lasciato tutti a bocca aperta. C’è lei in primo piano che indossa un abito dalla scollatura straordinaria. Lo scatto mette in evidenza le sue splendide forme, i suoi capelli neri, gli occhi e le labbra carnose. (Continua dopo la foto)

















Sotto l’immagine la scritta ‘Buongiorno tra la pioggia’. Immancabili i numerosi commenti dei suoi seguaci: “Scatto favoloso”, “Bellissima”, “Splendida”, “Perfezione unica”, “Esemplare di donna fantastico”, “Sexy da morire”, “Meravigghia mediterranea”, “La più bella in assoluto”, “Sempre stata una donna di classe”, “Da sempre…fascino”. (Continua dopo la foto)













Nella sua carriera si annoverano anche importanti recitazioni in celebri film come ‘Camere da letto’ con Diego Abatantuono, ‘I laureati’ di Leonardo Pieraccioni, ‘L’avvocato Porta’ di Franco Giroldi con Gigi Proietti e ‘Vacanze di Natale ’90’. (Continua dopo la foto)

La Cucinotta adora condividere con i suoi fan tutti i momenti più significativi della sua vita. Non a caso qualche giorno fa ha postato una foto che ritraeva la nipote che aveva conseguito la laurea. Maria Grazia mette la famiglia sempre al primo posto. Dal 7 ottobre del 1995 è unita in matrimonio con Giulio Violati, con il quale ha avuto una figlia nata nel 2001 di nome Giulia. Quest’ultima ha celebrato i suoi 18 anni nello scorso mese di settembre e l’attrice 51enne originaria di Messina non si era lasciata sfuggire l’occasione per diffondere sui social quegli scatti speciali. Il coniuge Violati è figlio di Carlo, ex proprietario della ‘Ferrarelle’, ed è un imprenditore e produttore di sua moglie. Si sa che Giulio è un grandissimo tifoso della Lazio, infatti non accetta colori giallorossi della Roma all’interno della sua abitazione. Addirittura in un’occasione cambiò gli abiti al Winnie The Pooh della figlia perché giallorossi. Lui pare essere un uomo molto geloso. La coppia ha provato ad avere un secondo figlio, senza però riuscirci.

