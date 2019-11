“Benedetta è solo un’amica”, ma le nuove foto lo inchiodano. Flavio Briatore non può più mentire

Da giorni il presunto flirt tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi, modella toscana di 49 anni più giovane domina la cronaca rosa. Dopo la spifferata di Dagospia, il settimanale Chi ha pizzicato la coppia a Malindi tra tuffi in piscina, baci, abbracci e sguardi complici. Una love story che, a giudicare dal suo commento, non deve esser piaciuta alla ex moglie dell’imprenditore, Elisabetta Gregoraci.

“Fa rabbrividire”. Non ha usato mezzi termini l’ex moglie dell’imprenditore per commentare il nuovo flirt di Flavio Briatore, la 20enne Benedetta Bosi, di 49 anni più giovane di lui. “Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza”, le aveva scritto un utente e lei aveva replicato piccata: “Più che destabilizzare fa rabbrividire“. (Continua a leggere dopo la foto)

















A una fan che invece aveva accusato Briatore di aver “scombussolato gli equilibri di età tra uomo e donna”, la Gregoraci aveva invece risposto: “Me lo auguro che se ne renda conto… Ma non ne sono sicura“. Lei, di fatto, ha confermato sui social la frequentazione. Su Instagram, rispondendo agli utenti e, di fatto, confermando il gossip che la vuole in coppia con il manager. “Come puoi stare con uno che potrebbe essere tuo nonno?”, le ha chiesto un utente. Una domanda alla quale lei ha risposto senza scomporsi: “L’intelligenza non invecchia mai. I soldi li hanno in tanti, l’intelligenza no”. (Continua a leggere dopo la foto)









Mentre lui, a stretto giro, interpellato da Novella 2000, ha parlato soltanto di amicizia. L’imprenditore, incalzato dalle domande del giornalista, sottolinea poi che Benedetta, al di là di quanto mostrano le foto, sarebbe solo un’amica: “Benedetta è solo un’amica, poi si fa presto a dire altro. Ci siamo conosciuti ed è venuta qui nella nostra compagnia a Malindi”. E quando Alessi gli fa notare di essere arrivato in Kenya insieme a Benedetta su un volo privato, controbatte: “Io ci vengo anche per lavorare”. (Continua a leggere dopo la foto)





Oggi, la rivista diretta da Alfonso Signorini è però tornata alla ‘carica’, contro-smentendo l’imprenditore. “Lui, per prudenza, smentisce, anzi afferma di essere single. Peccato che le foto dimostrino il contrario e che alle sue smentite non crede proprio nessuno“, scrive il settimanale Chi. Chissà come andrà a finire…

