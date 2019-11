Giulia De Lellis fa il botto. Il suo libro vende (finora) 100mila copie, lei guadagna cifra astronomica

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, continua a segnare record su record, e l’ultimo lo ha stabilito grazie al suo libro “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza!”, che sin da subito ha fatto impazzire i suoi fan. Sembra che il libro, visto l’argomento scottante e i riferimenti espliciti all’ex Andrea Damante, sia stato acquistato da migliaia di persone, probabilmente incuriosite sia dalla storia della De Lellis che dal rumore mediatico provocato dall’uscita stessa del libro.

La conferma la da la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne sul suo seguitissimo profilo Instagram: “Sono allibita, scioccata… Lo so che lo dico sempre, ma abbiamo venduto ufficialmente più di centomila copie”. “Se – continua la De Lellis in una sua storia su Instagram – mi avessero detto ‘Un giorno scriverai un libro!’ io avrei detto ‘no, sicuramente c’è un errore’. Se per di più mi avessero detto ‘venderai centomila copie, anzi anche di più’ avrei detto ‘Ti sei ufficialmente confuso…’”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza è il libro che Giulia De Lellis ha scritto insieme alla scrittrice Stella Pulpo, ed è stato pubblicato lo scorso 17 settembre dalla casa editrice Mondadori. “So che purtroppo che farò del male a qualcuno involontariamente come sempre. So che in tanti avranno da ridire su questa cosa, so che qualcuno ne soffrirà… Parecchio. Ma molti altri anni saranno molto orgogliosi e felici per me e ad altri non fregherà un emerito ca..o, passatemi il termine”. Solo qualche storia dopo, tenendo per diversi minuti i suoi fan con il cuore a mille, confermare il record di vendite del suo libro. (Continua a leggere dopo la foto)









Forte dei 4,5 milioni di follower su Instagram, la De Lellis si è reinventata influencer ed “esperta di tendenze”, ha poi partecipato al Grande Fratello Vip 2, è stata ospite nei salotti di Mediaset e non solo, ha continuato a collaborare con i programmi di Maria De Filippi ed è diventata testimonial di brand di moda (Bluemarine), lingerie (Tezenis) e make up (Maybelline). (Continua a leggere dopo la foto)





Secondo le voci emerse sui suoi guadagni stellari, la De Lellis incassa più di 6.000 euro per ogni post sponsorizzato su Instagram. Poi ci sono le serate (10mila euro), i servizi di moda, le ospitate e tanto altro. Con le vendite del libro il suo patrimonio è cresciuto a dismisura. Secondo una stima al ribasso, dalle sole vendite del volume, la De Lellis si sarebbe intascata circa 160mila euro.

