Ah che bello l’amore! Oggi parliamo dei neo sposini che hanno fatto sognare milioni di adolescenti in tutto il mondo. Ora però sono loro a lasciarsi andare ad effusioni, poi lui mangia e beve dalla bottiglia. Sembrano straccioni, anche se sono milionari! Parliamo di Justin Bieber, 25 anni, e la neo moglie Hailey Baldwin, 22, si concedono al parco un picnic ben poco bon ton. Gli sposini si baciano, poi lui mangia e beve dalla bottiglia. Dovrebbe essere una luna di miele. E ci si aspetterebbe una luna di miele super chic, super lusso, visti i protagonisti.

Potrebbero comprarsi un parco e costruirci dentro un hotel 5 stelle tutto per loro e invece eccoli, seduti a terra come comuni mortali. Al matrimonio bis del 20 settembre scorso erano perfetti. Lui in smoking. Lei con l’abito a sirena di Off-White. Ma il cantante Justin Bieber e la stupenda moglie modella Hailey Baldwin (nipote di Alec, l’attore), hanno presto abbandonato gli abiti da cerimonia per esibirsi in questo picnic stile (un po’) clochard. Eccoli, nelle immagini esclusive di Oggi, mentre si abbuffano al Canyon Park vicino a Los Angeles. Continua a leggere dopo la foto

















Lui arriva con cappellino da pescatore e maglietta spiritosa, portando la busta della spesa. Lei lo segue con un paio di occhiali giallo limone. Si sdraiano sul prato e, dopo un lungo bacio, danno il via al pranzetto bucolico. La modella, ignara del fotografo, pesca il cibo con le mani, lui fruga nel vassoio le ultime briciole. Continua a leggere dopo la foto









Ma la passione mette fame, si sa. E i due ventenni sono certo perdonati. Le prime nozze si erano svolte un anno fa in segreto a New York. Nel frattempo Hailey sembra non avere apprezzato l’ultima canzone pubblicata da Selena Gomez. E, d’altra parte, non poteva essere altrimenti, visto che il brano in questione – Lose You to Love Me – è chiaramente dedicato a Justin Bieber, fidanzato con la ex star di Disney Channel per ben 8 anni. Continua a leggere dopo la foto







Ora però la storia tra i due sembra appartenere ampiamente al passato, dato che il cantante è felicemente sposato con la Baldwin. Eppure lei non sembra usare l’arma della diplomazia con le ex del marito.

Ti potrebbe anche interessare: Giorgia Palmas con “quella roba” indosso. E i fan notano un dettaglio super sexy e impazziscono