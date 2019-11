“Meraviglia!”. Dimenticate questa Francesca Pascale. Oggi Lady Berlusconi è da crepacuore: mai vista così

La prima foto di Francesca Pascale dice tutto: un primo piano con sullo sfondo una panchina arcobaleno, e la didascalia “Questo è il mese delle famiglie… di tutte le famiglie”. E una cinquina di hashtag che più chiari non si può: #loveislove #rainbow #gaylib #arcigay #uguaglianza. Per il suo esordio su Instagram – datato 19 ottobre – Francesca Pascale ha scelto un’immagine che conferma il suo impegno per i diritti della comunità lgbt.

Un impegno che la compagna di Silvio Berlusconi aveva recentemente espresso con una 'storia' pubblicata su Whatsapp proprio mentre il leader di Forza Italia era in piazza San Giovanni alla manifestazione del centrodestra: scarpe con la suola arcobaleno e un messaggio diretto al Cav "ho paura, ma mi fido di te".

















Sul proprio profilo IG ha pubblicato uno scatto insieme ad Alessandro Cecchi Paone, conduttore e presentatore tv dichiaratamente omosessuale e Antonello Sannino, ex presidente di Arcigay Napoli. "Finché due uomini che si baciano fanno più scalpore di un uomo che picchia una donna, ci sarà sempre qualcosa in questo mondo per cui vale la pena combattere mettendoci la faccia!".









Una volta approdata su Instagram, la Pascale ha dedicato tanti post all'amore per gli animali e per i suoi cani in particolare. Lei li definisce "bambini con la coda"; ne ha poco meno di una decina di razze diverse. Tra tutti spicca Sole, un cane che, la fidanzata del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ha portato via dalla Lida, sezione di Olbia. "Lì credevo di aver salvato il mio Sole, invece è stato lui a salvare me", scrive lady Berlusconi. Tra le razze preferite dalla Pascale ci sono i barboncini che per primi salirono agli onori della cronaca (Dudù e Dudina) dal momento che venivano ritratti spesso proprio accanto a Berlusconi.





Visualizza questo post su Instagram Tra le nuvole il sole avanza! #icoloridellaliberta #loveislove #francescapascale Un post condiviso da Francesca Pascale 🎈 (@francescapascaleofficial) in data: 4 Nov 2019 alle ore 4:03 PST

Francesca Pascale ha stupito di nuovo con uno scatto ad alta quota che ha lasciato i follower senza parole. Una bellezza ammagliante, molto diversa da quella che abbiamo conosciuto anni fa, quando la sua relazione con Silvio Berlusconi era agli inizi. A condire lo scatto, la frase: “Tra le nuvole il sole avanza”. Dunque la Pascale, fasciata in un dolcevita blu, aggiunge gli hashtag #icoloridellalibertà e #loveislove, due hashtag “arcobaleno”.

