“Balotelli?”. Raffaella Fico rompe il silenzio sull’ex: la clamorosa confessione

L’attuale calciatore del Brescia, Mario Balotelli, è balzato agli onori della cronaca per un episodio accaduto domenica scorsa durante il match giocato dalla sua squadra a Verona. L’atleta ha reagito ad alcuni cori di stampo razzista provenienti dagli spalti lanciando il pallone verso la curva e beccandosi un cartellino giallo dall’arbitro. Ed in sua difesa è intervenuta una persona speciale.

La showgirl ed ex compagna, Raffaella Fico, dalla quale ha avuto la figlia Pia, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione 'Un Giorno da Pecora', condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari su Rai Radio 1. "Gli insulti razzisti a Mario? Ci siamo incontrati dopo la partita col Verona, sicuramente era triste e nervoso, una reazione normale: a chiunque fa male esser insultato, è una cosa brutta che fa male".

















"Una uscita infelice. Mario è a tutti gli effetti italiano. Un peccato che non si riesca ancora ad isolare questi facinorosi, ci sta che poi si reagisca un po' male. Sono convinta che qualcosa stia cambiando però", ha aggiunto la modella ed attrice.













Poi spazio ad altre frasi, destinate ad infiammare il gossip anche nelle prossime settimane. Nonostante tra di loro ci sia al momento soltanto una forte amicizia, Raffaella non ha chiuso la porta a futuri cambiamenti: "Nella vita mai dire mai, ma ora siamo molto amici, come genitori. Oggi io sono single, non sono fidanzata. Ma, diciamo che sono una single che ha tanti corteggiatori".

A proposito di SuperMario, la Fico aveva parlato di lui anche in una recente intervista a ‘Storie Italiane’, dove aveva ricordato una vicenda che le aveva arrecato tanto dolore. “La vicenda del test del Dna penso sia stata la più grande umiliazione che una donna possa subire. Oggi se ci penso non mi fa più male, mi chiedevo cosa avessi fatto di male, perché proprio a me. Quando è arrivata Pia ho scelto di fare la mamma a tempo pieno, grazie anche all’aiuto della mia famiglia. Oggi comunque ho perdonato Mario per amore di mia figlia. Ci sentiamo, siamo amici. Comunque ci sta poter sbagliare quando si è giovani, bisogna andare avanti”, aveva dichiarato la bellissima modella 31enne nata a Cercola, in provincia di Napoli. Adesso i rapporti con Balotelli sono sempre più in miglioramento e chissà se in futuro riceveremo la lieta notizia di una nuova relazione tra i due.

