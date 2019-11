Carlotta Mantovan, nuovo look e un bacio inaspettato. La rinascita dopo la morte di Fabrizio Frizzi

Il dolore per la tremenda perdita del marito Fabrizio Frizzi è ancora forte, nonostante dal decesso del popolare conduttore siano passati ormai un anno e sette mesi. Carlotta Mantovan sta cercando ogni giorno di guardare avanti con più ottimismo, anche se resta l’amarezza per non aver festeggiato con lui i 5 anni di matrimonio lo scorso 4 ottobre.

La forza che la spinge a reagire è la figlia Stella, che oggi ha 6 anni, e il ritorno al lavoro. In molti la definiscono una mamma coraggio. Ora Carlotta è apparsa in un modo differente. A svelare il suo nuovo look è stato ‘Diva e Donna’, che ha scritto un articolo in merito alla consorte di Frizzi. La donna è sembrata essere raggiante. (Continua dopo la foto)

















Giorgio Michieletto sul settimanale ha infatti scritto: “Carlotta ha cambiato look: i capelli più corti, un colore un po’ luminoso, e uno stile quasi da teenager le danno un nuovo sprint”. Oltre alla sua adorata bimba, la Mantovan ha un’enorme passione verso l’equitazione. Qualche giorno fa ha infatti postato uno scatto nel quale è intenta a baciare con grande tenerezza il suo cavallo. (Continua dopo la foto)













Visualizza questo post su Instagram #withmylove #inmyplace #power #love #nature #feeling Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 2 Nov 2019 alle ore 4:46 PDT

Sotto al post in compagnia dell’animale, la 36enne ha inserito degli hashtag significativi: ‘In my place’, ‘Nature’, ‘My love’ e ‘Feeling’ a testimonianza del fatto che completamente immersa nella natura riesce a godere appieno della sua vita. (Continua dopo la foto)

Mantovan è nata a Mestre, in provincia di Venezia, il 26 dicembre del 1982. Diplomata al liceo classico ‘Raimondo Franchetti’ di Mestre nel 2001, nello stesso anno giunge per lei un bel traguardo. A Salsomaggiore Terme, dove rappresenta Miss Veneto, presenzia alle finali di Miss Italia e conquista il secondo posto. Lei è anche una giornalista, avendo scritto per ‘Il Gazzettino’. Frequenta la facoltà di Scienze della Comunicazione a Trieste ed è la testimonial dell’associazione giornalisti ‘Stampa Veneta Insieme’. Come modella sfila per la prima volta nel 2002 alla manifestazione ‘Modamare a Portocervo’, in onda su Canale 5. Recentemente, dal settembre 2018 è una delle conduttrici del programma ‘Tutta salute’ di Rai 3, insieme a Pier Luigi Spada e Michele Mirabella. Dal 27 ottobre successivo affianca Antonella Clerici in ‘Portobello’, trasmesso su Rai 1. Si sposa con Fabrizio Frizzi il 4 ottobre 2014 e lo perde purtroppo il 26 marzo 2018 per un’emorragia cerebrale.

