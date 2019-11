Richard Gere dei record: ancora papà (a 70 anni). Chi è la fortunata

Soltanto lo scorso febbraio aveva festeggiato la notizia della nascita del figlio Alexander. Ora, per il famoso attore Richard Gere è già tempo di countdown. La moglie Alejandra Silva è infatti nuovamente incinta. Ad annunciarlo è stato il magazine spagnolo ‘Hola!’. L’uomo è inoltre già papà di Homer, che oggi ha 19 anni, nato dall’ex consorte Carey Lowell.

La stessa Alejandra ha già un bambino di nome Albert, concepito durante il suo precedente matrimonio. Il 70enne attivista americano dunque, nonostante l'età avanzata, non ha ancora intenzione di fermarsi e vuole donare ancora vita. La coppia è estremamente riservata, difficilmente fornisce infatti molti dettagli su di loro.

















Non si è ancora infatti a conoscenza del sesso del futuro neonato o neonata, occorrerà attendere la prossima primavera per scoprirlo ufficialmente. Anche se come detto precedentemente Richard ed Alejandra sono riservati, qualche tempo fa la donna si era lasciata andare a dolci confessioni sul marito.













"Mi sembra di vivere una favola. Lui è l'uomo più umile, sensibile, affettuoso, attento, divertente e generoso che abbia mai conosciuto. Che posso dire? Sono così innamorata! Non c'è giorno in cui non mi dica quanto sia importante per lui", ha detto Silva. Non da meno è stato Gere, il quale aveva riempito di complimenti la moglie.

“Ho sposato una donna intelligente, sensibile, impegnata nel sociale, divertente, paziente, capace di perdonare, oltre ad essere una gran cuoca che prepara le insalate migliori del mondo! Sono l’uomo più felice dell’universo, come potrei non esserlo?”. Alejandra è un’imprenditrice ed attivista spagnola di 36 anni. Grazie ad alcuni eventi benefici i due si conobbero 4 anni fa e da allora le loro strade non si sono più divise. L’attore statunitense è stato sposato in passato con la top model Cindy Crawford e con l’attrice e modella Carey Lowell. Da un punto di vista professionale Richard Gere ha recitato in numerosi film di successo. Ricordiamo ‘Ufficiale e gentiluomo’, ‘Pretty Woman’, ‘Schegge di paura’, ‘La frode’ e ‘Chicago’. Grazie a quest’ultimo ha conquistato un Golden Globe come miglior attore ed uno Screen Actors Guild Award come parte del miglior cast. Fu comunque il 1980 l’anno della sua consacrazione, quando con ‘American Gigolò’ divenne il nuovo sex symbol degli anni Ottanta.

