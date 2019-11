“Che bambolina”. Elodie sempre più sexy, stavolta si è fatta vedere così

Elodie Patrizi non smette di stupire. Uscita dal talent di Amici come la vincitrice morale del programma, Elodie ha iniziato una serie di collaborazioni che l’hanno portata sempre più in alto. Merito del suo talento è chiaro, che l’ha portata spesso ad aprire i concerti di Emma Marrone, merito anche della sua indiscutibile bellezza che ha fatto lievitare il numero di fan sui social.

Il suo profilo Instagram conta quasi due milioni di followers e la cosa non ci sorprende, perché Elodie è davvero una donna stupenda. Poche ore fa ha pubblicato uno scatto di Vanity Fair dove è semplicemente radiosa. Il motivo potrebbe essere la sua relazione con il rapper Marracash. La cantante ha concesso alla rivista un'interessante intervista in cui racconta la sua love story.I due hanno composto e cantato insieme "Margarita", una delle hit di questa estate. Insomma, Galeotta fu la canzone è chi l'ha inventata.

















Elodie ha raccontato a Vanity Fair come è nato l'amore: "La musica ci ha permesso di conoscerci. Sul set del video ho capito che mi piaceva perché ero imbarazzata e io non mi imbarazzo mai. L'ho invitato a cena, senza pensieri, volevo solo conoscerlo meglio. Ora mi sento come un'adolescente". Poi aggiunge: "Sono una che controlla tutto, ma con lui non riesco a essere distaccata. Con lui sono senza filtri discutiamo, ci sfidiamo, siamo già consapevoli dei nostri difetti. È una cosa onesta, viscerale".









Nella foto Elodie indossa un vestito attillato nero corto con delle scarpe aperte ed è seduta sensualmente sul pavimento. Una foto che mette in risalto il suo fisico longilineo e perfetto, ma ciò che davvero si nota è il sorriso stupendo sul suo volto. Solo quello illumina tutta la foto. Sono in tanti ad aver apprezzato: "Sei la cantante più fregna!"; "Sei meravigliosamente stupenda"; "Che bello vederti sorridere"; "Bella da morire!"; "Sei proprio una bambola".





Visualizza questo post su Instagram First Lady 💁🏼‍♀️ Grazie @vanityfairitalia @marchettisimone @peggyrice @attiliocusani @ferdinandoc Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 4 Nov 2019 alle ore 10:33 PST



Elodie Di Patrizi nasce il 3 maggio del 1990 a Roma da una famiglia di origini francesi. Intraprende la carriera di modella ma la abbandona ben presto per dedicarsi al canto. Nel 2008 prende parte ai provini di “X Factor” ma viene eliminata nelle fasi iniziali. Successivamente si trasferisce in Puglia, a Lecce, e inizia a esibirsi in un locale in spiaggia a Gallipoli.

Nel 2015 partecipa ai casting per “Amici di Maria De Filippi”, dopo che ci aveva già provato nel 2009. Mentre la prima volta le era andata male, la seconda è quella buona. Elodie riesce così ad entrare nella scuola del talent show in onda su Real Time e Canale 5.

