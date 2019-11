Martina Pieraccioni è la fotocopia di Laura Torrisi. Papà Leonardo pubblica la foto e i fan si scatenano: “Sono identiche!”

Si sono detti addio ormai cinque anni fa ma Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi conservano un ottimo rapporto. Dalla loro relazione è nata Martina e poche ore fa, sull’account Instagram del regista toscano, è comparsa la prima foto della ‘piccola’ di casa Pieraccioni. “Foto artistiche assai”, ha scritto il regista che, come detto, per la prima volta su Instagram il volto della figlia, nata nove anni fa dalla relazione con Laura Torrisi.

Con la faccia su un tavolo di vetro, i due si immortalano accanto ed è impossibile non pensare all’attrice toscana. Martina è la fotocopia dell’attrice e i commenti si sono sprecati. “Ma che bella è?”, “È bellissima”, “Martina è uguale alla mamma”, “Bellissima Martina, come la mamma”.

“Madonna quanto è bella! È uguale a Laura!”, “Bellissima Martina, sei una bambolina”, si legge. Anche il comico Maurizio Battista commenta lo scatto: “L’è bellina assai @leonardo_pieraccioni”. E ancora: “Tutta la mamma”, “La fotocopia di mamma”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Ma c’è anche chi nota una certa somiglianza con Leonardo: “Martina ha gli occhi del padre”, “Secondo me ti somiglia tantissimo”, scrive un altro follower. A ottobre Martina Pieraccioni si era già vista in televisione. La bambina era entrata nello studio di ‘Amici Celebrities’, per fare una sorpresa a Laura Torrisi. Prima un biglietto con tanti complimenti per il suo straordinario percorso nello show, poi le parole commoventi dedicate al suo ruolo di mamma: “Sei la più brava di tutte, sei la persona più importante della mia vita“. (Continua a leggere dopo la foto)









Ad accompagnarla era stato proprio il regista toscano, che con la sua ex compagna ha mantenuto un rapporto di grande stima e affetto. Il loro abbraccio aveva commosso tutti. Laura Torrisi ritrova il sorriso dopo Amici Celebrities e la fine dell’amore con Leonardo Pieraccioni. Dopo l’addio al regista toscano, la Torrisi ha iniziato un relazione con Luca Betti, ex pilota di rally. La storia però sarebbe arrivata al capolinea da un po’ dopo diverse crisi. A fare battere il cuore dell’attrice però sarebbe arrivato un nuovo fidanzato. (Continua a leggere dopo la foto)





Lui è Antonio Aiello, conosciuto con il nome d’arte di Aiello, cantautore conosciuto per brani come Arsenico e La mia ultima storia. Di recente l’artista ha presentato il nuovo album intitolato Ex voto e presto inizierà il suo tour nei palazzetti. Secondo il settimanale Chi, fra l’attrice e il cantante sarebbe nata una bella amicizia che si sarebbe trasformata ben presto in amore.

“Fiocco rosa o fiocco blu?”. Due palloncini e un dolce video: Clio svela il sesso del secondo figlio