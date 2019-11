Elisabetta Gregoraci e il figlio in aeroporto: indovinate quanto costa il loro “kit da viaggio”

Si sa, la vita a volta può essere davvero stressante. Il lavoro, la mancanza del vil danaro e perché no, qualche storia sbagliata. Tutte situazioni che toccano probabilmente anche Elisabetta Gregoraci reduce da una breve vacanza in America: un modo come un altro di staccare per qualche giorno la spina dalla normale routine quotidiana e concedendosi qualche momento di relax. Sarà perché voleva allontanarsi dalle notizie di gossip che hanno travolto l’ex marito Flavio Briatore e la presunta nuova fiamma, la 20enne Benedetta Bosi, o perché semplicemente voleva passare del tempo con Nathan Falco, ma l’unica cosa certa è che è volata a Los Angeles con il figlio.

Naturalmente non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social, dove, oltre a mostrare il nuovo tatuaggio dal significato enigmatico che ha fatto sul braccio, ha anche immortalato il momento pre-partenza. Mamma e figlio si sono lasciati fotografare in aeroporto poco prima di affrontare un volo internazionale e, oltre ad apparire felici e sorridenti, hanno sfoggiato dei look davvero lussuosi.

















La showgirl calabrese non è riuscita a fare a meno delle griffe neppure in un momento in cui dovrebbe trionfare la comodità e a quanto pare ha trasmesso questa sua passione anche al figlio. Elisabetta ha sfoggiato un completo firmato Gucci con dei pantaloni della tuta decorati con l'iconico logo della Maison dal valore di 1.200 euro, abbinati a una felpa bianca con al centro la doppia G variopinta, un modello che costerebbe sempre intorno ai 1.200 euro, anche se sul sito ufficiale non è più disponibile.









Non poteva mancare il trolley firmato Louis Vuitton, un modello rigido in marrone con il logo beige da circa 2.200 euro. Per quanto riguarda Nathan Falco, questo ha puntato su un sobrio total black, anche se ha completato il tutto con degli accessori lussuosi, dalle sneakers adidas Yeezy Boost 350 V2 Lundmark da 277 euro allo zainetto Off-White da 1.450 euro. Qual è il totale?







6.327 euro, senza considerare la cascata di bracciali preziosi da cui Elisabetta non si separa mai, dunque una cifra che non tutti possono permettersi per un look da viaggio. Insomma, solo con le valigie, due persone ‘normali’ potrebbero permettersi un viaggio andata-ritorno per Bali e perché no, avere il resto anche per qualche bella gustosa cena in qualche ristorante di Jimbaran.

