Diletta Leotta, ma allora non è finita! I paparazzi del settimanale Chi hanno sorpreso la conduttrice e giornalista sportiva più desiderata dagli italiani con quello che si pensava fosse un flirt archiviato. Una frequentazione estiva (il gossip li ha travolti proprio a luglio scorso) che andava avanti senza troppi progetti per il futuro.

E invece a quanto pare Diletta e Daniele Scardina si vedono ancora nonostante la distanza. Il pugile infatti vive e si allena a Miami e dopo l’estate e il ritorno di lui in Florida, si mormorava che tra loro fosse finita. Ma a vedere le ultime foto pubblicate sulla rivista diretta da Alfonso Signorini non c’è alcuna crisi. Daniele Scardina e Diletta Leotta si sono ritrovati sul ring di un incontro a Milano: lui impegnato a combattere per il titolo, lei, come sempre, in veste di giornalista per Dazn. Ma non solo. (Continua dopo la foto)

















Finito il match, la bella Diletta ha intervistato il pugile, che ha conquistato il titolo sul ring, dopo qualche ora e i due sono stati fotografati mentre entravano nell’appartamento milanese di lei, dove hanno trascorso la notte, lasciandolo, ma in momenti diversi, solo il giorno dopo, in tarda mattinata. La Leotta e Scardina sono usciti separati da quello stesso portone per non dare nell’occhio, ma si sono ritrovati dopo poco. (Continua dopo la foto)









Sempre i fotografi di Chi hanno poi ribeccato la coppia sulla terrazza di un noto ristorante milanese per il pranzo in compagnia di alcuni amici. Poi Diletta e Daniele sono poi tornati a casa, insieme, verso l’abitazione della giornalista e poche ore dopo lei è uscita per andare negli studi di Dazn, mentre del pugile si sono perse le tracce. (Continua dopo le foto)







“Non c’è una parola precisa per definire quello che c’è tra di noi. Basta ciò che proviamo. Siamo sotto gli occhi di tutti, quindi cerchiamo di essere discreti. Abbiamo tanti impegni, ma cerchiamo di ritagliarci un po’ di spazio. Al momento giusto saremo di sicuro capaci di definire con precisione ciò che ci lega”, ha commentato Scardina su Oggi. E sulla distanza: “L’amore è forte, vince su tutto il resto. E questo non solo tra un uomo e una donna, ma in generale. È il motore che ci fa fare cose impossibili”.

