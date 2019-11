“Un’opera d’arte”. Paola Di Benedetto, la posa è bollente. L’occhio cade sul Lato b: applausi

Bellissima Paola Di Benedetto. Basta uno scatto per incendiare la rete. La modella, dopo una primavera estate densa di appuntamenti e un autunno che si preannuncia altrettanto vivace, ha deciso di trascorre qualche giorno di vacanza in montagna. Tra le montagne del Trentino in particolare in un resort di lusso che fa davvero invidia. Paesaggi stupendi e piscina riscaldata all’aperto. Insomma, tutti vorremmo essere lei in questo momento. Le foto e le stories della sua mini vacanza fanno sognare. In più a tutto questo si aggiunge il suo corpo da urlo. Non solo sale l’invidia per la vacanza, ma anche per le sue curve mozzafiato. E’ proprio il suo ultimo post che ha mandato in tilt i fan.

La bella Paola Di Benedetto ha pubblicato una foto di lei in piscina che la ritrae di schiena ed è evidente che non indossa la parte sopra del costume, oltre a questo ciò che attira l’attenzione è il suo bellissimo lato B. Due piccole colline perfette a raso dell’acqua.Continua dopo la foto

















Chi nota le montagne dietro quando in primo piano c’è il suo sederino. Sono in tanti ad aver lasciato un commento di approvazione. “Che gnagna”; “Ma cosa fai con il culetto in primo piano?”; “Mamma mia, che bel culetto!”; “Hai un lato B fantastico anzi da favola”; “Che chiappe a pelo d’acqua!”. Insomma, proprio tutti hanno apprezzato il fondoschiena della bella modella. Continua dopo la foto









Da sempre appassionata dal mondo dello spettacolo, l’influencer lavora prima come modella e showgirl. Infatti arriva seconda al concorso Miss Vicenza, partecipa a Miss Grand Prix Veneto e vince il titolo di Miss Antenna 3 e Model Girl. Grazie, quindi, a queste vittorie inizia a lavorare in alcune televisioni locali, per poi approdare, nel 2016 all’età di 21 anni, a Miss Italia. In questo caso non riesce ad arrivare prima, ma ciò non le impedisce di continuare la sua scalata verso la notorietà. Continua dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram 👋🏼 from Narnia! 🍄🍂🌲 @quellenhof_resorts #suppliedby Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb) in data: 4 Nov 2019 alle ore 4:51 PST



Subito dopo l’esperienza nel concorso di bellezza, perciò, riesce a farsi scegliere come Madre Natura a Ciao Darwin 7 – La resurrezione e veste i panni di valletta a Colorado. Dal 2018 Paola Di Benedetto entra nel cast dei concorrenti de L’isola dei famosi, venendo poi ospitata nei più importanti salotti della televisione italiana: Verissimo e Pomeriggio Cinque, tra gli altri. Infine, oltre a diventare la celebrità social che tutti noi oggi conosciamo, a inizio 2019 è opinionista a Mai Dire Talk, insieme a Marina La Rosa e Aurora Ramazzotti.

