“Lo fai apposta!”. Diletta Leotta, il pigiama party è hot. Ma stavolta la foto sexy scatena una rivolta (e critiche a non finire)

Diletta Leotta è nuovamente la grande protagonista sul social network Instagram. La bravissima e sexy conduttrice televisiva è solita postare foto bollenti e provocanti, che mandano in visibilio i suoi fan. La tachicardia nei suoi follower è praticamente sempre presente e l’ultimo scatto non è assolutamente da meno.

Nell’ultima immagine pubblicata in rete c’è Diletta in compagnia di altre due ragazze in un vero e proprio pigiama party. Le altre protagoniste della foto sono l’amica giornalista Lorenza Di Prima e e la cognata della Leotta, Emanuela Incardona. Assumono nello scatto l’atteggiamento degli adolescenti, con la presenza di pop corn e cuscini pronti ad essere usati per la classica lotta. (Continua dopo la foto)

















Ma stavolta non sono arrivati soltanto commenti positivi da parte degli utenti. Alcuni la accusano di aver reso il suo profilo un po’ troppo hot e c’è chi addirittura minaccia di non volerla seguire più. Un aspetto non convince i suoi contestatori, ovvero il fatto di lasciare in vista anche i commenti espliciti e volgari. (Continua dopo la foto)













Non è da escludere che si tratti di una precisa strategia per accattivarsi sempre più il maggior numero di seguaci. Infatti, il suo account è già seguito da ben 5,3 milioni di fan e le foto spesso superano i 500 mila like. Ma andiamo a vedere quali sono stati i principali commenti al post. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Pigiama party 💖🍿 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 3 Nov 2019 alle ore 2:23 PST

“E uno adesso come deve prendere sonno?”, “Posso fare il cuscino?”, “In questo momento vorrei essere un cuscino”, “Così mi sembra troppo…”, “Beato il divano”, “Vorrei essere un pop corn”, “Lo fai apposta”, “Mamma mia che trio”, “Vorrei essere il vicino di casa e improvvisamente mi finiva lo zucchero…”, sono questi alcuni dei messaggi scritti su Instagram da parte degli scatenati fan. Prima del derby della Mole tra Torino e Juventus aveva invece postato una foto hot, mentre era intenta a fare stretching. L’immagine aveva ricevuto più di 560 mila like ed una miriade di commenti. Spiccavano “Leotta subito pallone d’oro”, “Maledetta voglia di andare in palestra”, “Più bella del derby”, “Vorrei vedere il derby da quel balcone”, “Buon allenamento”, “Beato il tappetino” sono solo alcuni dei post degli entusiasti fan. Uno addirittura la invita ad uscire: “Quando andiamo a cena insieme?”. Ed un altro ancora ha scritto: “In effetti non bisogna correre rischi…Una bomber come te non può avere strappi muscolari”.

“Sono passati mesi…”. Charlène di Monaco, il mistero si fa fitto. E la principessa finisce sulla bocca di tutti