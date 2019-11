Flavio Briatore e la baby fidanzata. Benedetta Bosi, 20 anni, rompe il silenzio. Ed è caos

“Fa rabbrividire”. Non ha usato mezzi termini Elisabetta Gregoraci per commentare il nuovo flirt del suo ex marito, Flavio Briatore, la 20enne Benedetta Bosi, di 49 anni più giovane di lui. La showgirl si trova in California assieme al figlio Nathan Falco, avuto proprio da Briatore, e incalzata dalle domande dei suoi followers su Instagram si è lasciata andare dopo giorni di silenzio e ha detto la sua commentando lo scoop e gli scatti pubblicati dal settimanale “Chi“.

“Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza”, le ha scritto un utente e lei ha replicato piccata: “Più che destabilizzare fa rabbrividire“. A una fan che invece ha accusato Briatore di aver “scombussolato gli equilibri di età tra uomo e donna”, la Gregoraci ha invece risposto: “Me lo auguro che se ne renda conto… Ma non ne sono sicura“. (Continua a leggere dopo la foto)

















Poi, quando un altro utente le ha fatto notare che ha fatto bene a prendere le distanze dall’ex marito – “Hai fatto bene a dissociarti da tutto e a continuare per conto tuo, credo che tu abbia sopportato tanto in questi anni”, le ha scritto – lei ha confermato lapidaria: “Tanto“. La cronaca rosa si è concentrata proprio sull’imprenditore, che avrebbe iniziato una relazione con Benedetta Bosi, modella toscana di 49 anni più giovane. Le foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano i due a Malindi tra tuffi in piscina, baci, abbracci e sguardi complici. (Continua a leggere dopo la foto)









Benedetta, 49 anni in meno, ex reginetta di bellezza, studia Giurisprudenza a Milano ma è nata in Versilia. E sarebbe stata proprio la Versilia, dove si trova un altro locale dell’imprenditore, «galeotta». Per conquistarla Briatore l’avrebbe inviata a cena a Monte Carlo, dove vive. Per poi trascorrere un weekend a Roma, prima di partire per l’Africa. Sotto all’ultimo post Instagram pubblicato dalla ragazza alcuni utenti le hanno chiesto perché sta con un uomo così grande. (Continua a leggere dopo la foto)





“Come puoi stare con uno che potrebbe esserti nonno?”, la domanda diretta di un fan. “L’intelligenza non invecchia mai”, il flash di Benedetta. Ma non è finita qui. “Che schifo… Vendersi per case e soldi: povero mondo”, ha scritto un altro follower della giovane. La risposta di Benedetta è arrivata fulminea: “I soldi li hanno in tanti, l’intelligenza no”. Le parole della baby fidanzata hanno fatto discutere e sui social sono stati tantissimi gli utenti che hanno criticato la relazione dell’imprenditore e della modella.

