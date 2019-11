“Ero spaventato”. Marco Bocci, il retroscena su Emma che non aveva mai raccontato prima

Il 28 novembre uscirà ufficialmente il primo film che vedrà l’attore Marco Bocci in veste di regista, che si intitola ‘A Tor Bella Monica non piove mai’. In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ ha toccato vari argomenti, iniziando da uno in particolare. Una brutta vicenda che lo ha visto protagonista nel 2018.

Stiamo parlando di quando fu attaccato da un pericoloso herpes che gli arrivò fino al cervello, mettendo a repentaglio la sua vita. I suoi ricordi sono ancora vivi e ricchi di paura: “Brutto, davvero brutto. Una cosa che non ti aspetti anche se l’ho realizzata dopo. Mia moglie mi ha trovato privo di conoscenza e ha chiamato i soccorsi”, ha rivelato Marco. (Continua dopo la foto)

















“Mi sono svegliato dopo tre giorni: ho avuto paura. La consapevolezza di non essere immortale o indistruttibile ti lascia atterrito. Ma, dopo, la botta ti fa apprezzare le cose diversamente: sono ripartito con un’energia nuova”, ha aggiunto il marito di Laura Chiatti. (Continua dopo la foto)













E parlando proprio di malattie, impossibile non riferirsi alla sua ex fidanzata Emma Marrone. Che proprio recentemente ha dovuto fare nuovamente i conti con il male, anche se fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi. “Mi ero spaventato. Avevo provato a chiamarla, ma aveva il telefono spento: volevo farle arrivare il mio messaggio”, ha dichiarato Bocci. Che poi ha aggiunto altri particolari proprio sull’artista salentina. (Continua dopo la foto)

Emma ha debuttato recentemente come attrice e quindi chissà se in futuro le strade potranno incrociarsi nuovamente, con Marco eventualmente nei panni di regista. “In effetti, chi lo sa?”, ha detto l’attore non escludendo nulla. E poi alla domanda sul perché non abbia dato un ruolo alla Chiatti nel suo film, ha risposto: “La tentazione c’era, ma non siamo riusciti a incastrare le date: era su un altro set. Ci siamo dati appuntamento per il mio secondo film che girerò l’anno prossimo: ci sarà anche lei”. Il suo fidanzamento con Emma avvenne nel 2013, quando la conobbe durante il serale della dodicesima edizione di ‘Amici’. Poi nel gennaio 2014 ufficializzò la liaison con Laura Chiatti ed il 5 luglio dello stesso anno decisero di convolare a nozze. Annunciarono inoltre che lei era in stato di gravidanza ed il loro primogenito, chiamato Enea, nacque il 22 gennaio del 2015 all’ospedale di Perugia. L’8 luglio dell’anno successivo l’attrice diede alla luce anche il secondogenito Pablo.

