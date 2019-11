Martina Nasoni del GF, la notizia è già sulla bocca di tutti. Ma lei mette subito le mani avanti: “Non siamo falsi!”

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno avuto non poche incomprensioni in passato e lei aveva deciso di troncare qualsiasi rapporto soprattutto perché lui aveva postato i loro messaggi privati. Ora però tra i due sembra tornato il sereno, anche se ufficialmente non sono mai stati ritenuti una coppia vera e propria.

La vincitrice del 'Grande Fratello 16' e l'imprenditore veneto si sono riappacificati e si sono dunque ritrovati, anche se non è chiaro se siano fidanzati o meno. Le ultime parole della ragazza hanno però fatto discutere molto, visto che ha anche tirato in ballo due persone estranee alla loro vita.

















"Siamo due che litigano tanto perché abbiamo due caratteri fortissimi, ma ci vogliamo bene veramente! Non abbiamo bisogno di inventarci le cose come fanno Taylor ed Erica per fare spettacolo! Siamo 'movimentati', non falsi", ha detto Martina riferendosi a sorpresa a Taylor Mega ed Erica Piamonte.













Le fan di Erica si sono scagliate contro di lei perché rimaste perplesse dall'attacco gratuito. E Nasoni ha risposto: "Mi sono semplicemente rotta le palle di tutto e di tutti! E visto che qualcuno ha sempre parlato male di me nonostante io non lo facessi, oggi mi gira bene (o male, sono punti di vista) e dico esattamente quello che penso!".

La giovane alla quale Irama ha dedicato il brano ‘La ragazza dal cuore di latta’ ha poi rivelato un particolare su Daniele: “Ho preso delle sicurezze che non mi aspettavo di ricevere…E sono contenta”. Martina è nata il 4 aprile del 1998 a Terni ed ha sempre avuto la passione nei confronti del mondo dello spettacolo. Lei ha rivelato di soffrire come la madre di una patologia abbastanza seria: la cardiomiopatia ipertrofica. E a 12 anni i medici le hanno detto che avrebbe dovuto sottoporsi ad un’operazione per impiantare un pacemaker. Martina fa la fotomodella, la modella e l’indossatrice ed ha diversi tatuaggi. Ad esempio ha sul suo corpo una freccia con la scritta ‘My way’ sul lato sinistro dello stesso, una farfalla ed un fiore sul braccio destro. Martina ed Irama si sono incontrati una volta in Salento ed il cantautore ha preso spunto dalla sua storia per scrivere ed interpretare il brano poi portato al Festival di Sanremo. Ora la sua vita sta andando a gonfie vele ed anche dal punto di vista sentimentale le cose sembrano stiano per andare nella giusta direzione.

