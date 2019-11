Da concorrente di Amici di Maria De Filippi a ballerino, modello e conduttore apprezzatissimo. Stefano De Martino ne ha fatta di strada da quando il pubblico l’ha visto per la prima volta in tv. Era il 2009 e Stefano mostrava le sue doti di ballerino nella scuola di Maria De Filippi. Appassionato di danza fin dai primi anni di età, inizia a muovere i primi passi in questo mondo all’età di 10 anni.

Nel 2007 riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, grazie a cui ha l’opportunità di entrare in contatto con la danza moderna e contemporanea. Poi arriva ad Amici e, al termine del programma, ottiene un contratto con la Complexions Contemporary Ballet. Oggi, dopo diverse esperienze in tv (ricordiamo quella di inviato all’Isola dei Famosi, tanto per citarne una) è stato scelto alla guida di ‘Stasera tutto è possibile’, lo show su Rai2 che lo scorso anno era stato affidato ad Amadeus. (Continua dopo la foto)

















Anche dal punto di vista sentimentale le cose non potrebbero andare meglio per Stefano. Dopo un periodo di lontananza è tornato insieme alla moglie e mamma di suo figlio, Belen Rodriguez, e i due sono talmente uniti e innamorati che da settimane si parla con molta insistenza di nozze bis. Il successo, i riflettori e il gossip non hanno però mai fatto perdere di vista al ballerino i valori fondamentali come la famiglia. (Continua dopo la foto)









Non è raro imbattersi in foto con gli amatissimi genitori sul suo profilo Instagram e lo vediamo spesso in compagnia della sorella Adelaide. Meno con il fratellino Davide ma c’è da dire che con Stefano la differenza d’età è notevole. Proprio come lo è la somiglianza: sembrano due gocce d’acqua. E infatti molti fan hanno notato che oggi Davide è uguale a come era Stefano 10 anni fa, ai tempi di Amici. (Continua dopo le foto)







Davide De Martino è ancora adolescente e frequenta le scuole superiori. Sui social non mancano comunque dediche e messaggi d’affetto che il ballerino ha dedicato e dedica a suo fratello nelle occasioni importanti. È successo anche per il suo compleanno. Sotto a una bellissima foto insieme, dove è impossibile non capire a colpo d’occhio che abbiano lo stesso Dna, Stefano ha scritto: “Auguri fratellino mio. Quello che la vita ha in serbo per te è infinitamente più grande di quello che tu immagini, ne sono certo. Ti voglio bene”.

Mercedesz Henger, il lato B perfetto protagonista in ogni foto: “Quale preferite?”