“Insieme”. Taylor Mega, dopo Giorgia ‘lei’. E infatti non mancava alla sua festa extralusso

Taylor Mega ha compiuto 26 anni soltanto due giorni fa e per l’occasione ha dato vita ad una festa estremamente lussuosa aperta anche ai suoi fan. Nella puntata di ieri, venerdì 1 novembre, di ‘Pomeriggio Cinque’ erano presenti Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo, con quest’ultima che era in collegamento.

Barbara D’Urso le aveva invitate soprattutto per parlare appunto del mega party di Napoli, che ha fatto scalpore in rete, con alcune persone che l’hanno anche ritenuto troppo esagerato. Ricorderete comunque che le strade tra Erica e Taylor si erano divise, soprattutto a causa dell’inizio della relazione tra la neo-festeggiata e Giorgia. Ora però le cose sembrano davvero cambiate. (Continua dopo la foto)

















La Piamonte la accusava di aver flirtato con la Caldarulo già quando lei e Taylor si stavano frequentando. Addirittura Erica aveva accusato l’influencer di essere una persona falsa e di averla completamente tradita. Ma Mega ha sempre affermato che non ha mai avuto una relazione sentimentale con la commessa toscana, ma semplicemente una forte amicizia. (Continua dopo la foto)













Ora però la storia d’amore tra Taylor e Giorgia è giunta al capolinea e la sexy influencer si è nuovamente avvicinata ad Erica. Dopo aver mandato un fantastico mazzo di rose, Taylor ha invitato l’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ alla sua festa. E alla domanda di Carmelita se le due fossero tornate insieme, la Piamonte ha fornito una risposta che lascia ancora dei misteri. (Continua dopo la foto)

“Non è tornata con me, è tornata da me”, ha detto lasciando quindi intendere che si è riallacciato un legame, ma al momento non sentimentale. Non è quindi da escludere la possibilità che le due stiano chiarendo definitivamente il rapporto e chissà se nei prossimi giorni giungeranno sorprese. Il ‘Mega Pink Party’ di Taylor ha visto la presenza di dollari finti rosa, di un elicottero e di una Ferrari. Ed a proposito dell’eccessivo sfarzo, Karina Cascella è stata una delle maggiori contestatrici di questo evento: “Questa ostentazione della ricchezza è negativa. Fosse pure la sua potrei capire, ma non ha speso un euro per la festa ed è tutto sponsorizzato dai brand perché lei fa il compleanno in televisione”. Taylor non si è scomposta dinanzi a queste dure critiche ed ha manifestato tutto il suo entusiasmo per la festa, dedicata anche ai suoi instancabili e sempre presenti follower.

