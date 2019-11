Scollatissima, in quelle pose… Diletta Leotta da infarto: “Sei più bella del derby”

La conduttrice televisiva Diletta Leotta è amata da tutti i fan del calcio e non solo. Oltre alle sue ottime qualità professionali, la donna è particolarmente apprezzata per il suo fisico mozzafiato e le forme strepitose che fanno girare la testa. E proprio poco fa ha mandato nuovamente in tilt i suoi follower.

Lo scatto postato la ritrae mentre è intenta a fare stretching in una posizione hot: a gambe aperte. Si può inoltre notare una fantastica scollatura che mette in luce il suo seno. “Stretching pre derby”, ha scritto la bella Leotta, in riferimento al derby di Torino tra i granata e la Juventus, in programma stasera alle ore 20.45. (Continua dopo la foto)

















Ovviamente nessuno degli utenti in quel momento si è soffermato particolarmente sul pur importante match calcistico. Infatti, è stata lei a rubare completamente la scena e molti non vedono l’ora di guardarla stasera per rendere la sfida ancora più affascinante ed intrigante. (Continua dopo la foto)













L’immagine ha già ricevuto più di 363 mila like ed una miriade di commenti. “Leotta subito pallone d’oro”, “Maledetta voglia di andare in palestra”, “Più bella del derby”, “Vorrei vedere il derby da quel balcone”, “Buon allenamento”, “Beato il tappetino” sono solo alcuni dei post degli entusiasti fan. Uno addirittura la invita ad uscire: “Quando andiamo a cena insieme?”. Ed un altro ancora ha scritto: “In effetti non bisogna correre rischi…Una bomber come te non può avere strappi muscolari”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Stretching pre Derby #ToroJuve 💪🏼 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 2 Nov 2019 alle ore 4:36 PDT

Qualche giorno fa aveva sorpreso tutti i suoi follower postando una foto a bordo campo con un abito non scollato. Il vestito era di colore scuro con un mezzo collo alto, ma era estremamente aderente. Talmente aderente che, a detta di molti, lasciava intravedere l’assenza del reggiseno. Il post aveva riscosso anche in questo caso molto successo ed i commenti si erano sprecati: “L’illegalità porta il tuo nome”, “Portatrice di benessere per l’umanità”, “Nessuna è come te”, “Wow”, “Le curve del circuito di Singapore non sono nulla a confronto”. Ora, dunque non resta che aspettare l’appuntamento serale con la partita di calcio per capire quale look sceglierà. E chissà se nel post-gara delizierà i suoi accaniti fan con altre foto bollenti, sensuali e provocanti, che lasciano spesso tutti a bocca completamente spalancata.

