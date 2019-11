Ilary Blasi e Francesco Totti, la foto social fa impazzire tutti. E il particolare non sfugge ai fan

Se avete aperto un qualsiasi social network nelle ultime settimane, avrete probabilmente notato che moltissimi utenti stanno pubblicando foto che li ritraggono molto invecchiati o molto ringiovaniti, a seconda dei casi. L’app si chiama FaceApp e ha raggiunto i primi posti nelle classifiche di quelle più scaricate in diversi paesi del mondo, sia sui telefoni con sistema operativo iOS che su quelli con Android.

L’app, che si scarica gratuitamente, in realtà non è una novità: esiste dal 2017, ma nel corso degli ultimi mesi ha ricevuto diversi aggiornamenti che hanno migliorato molto le sue funzionalità, facendola tornare improvvisamente popolare.

Per invecchiare o ringiovanire una persona in foto basta aprire l'app e poi caricare l'immagine che si desidera modificare.

















A quel punto si deve selezionare l'opzione "Età" e poi scorrere tra i vari filtri che si possono applicare: "Anziano" per invecchiare la persona in foto, "Young 2" o "Giovane" per ringiovanirla. Anche Francesco Totti e Ilary Blasi hanno ceduto alla famosa app, e nel profilo social della conduttrice è apparsa una foto che mostra la coppia in versione bambini e la scritta "Forever young".









Lo scatto ha fatto impazzire i fan e i commenti si sono sprecati. "Secondo me il ragazzino a sinistra avrà successo nel calcio", scrive un utente commentando il post. In tantissimi hanno notato la somiglianza tra la conduttrice e la figlia Isabel. "Siete uguali!", si legge. "Lo specchio di Chanel e Isabel", "Totti identico a Chanel, Ilary uguale a Isabel", scrivono due fan evidenziando la somiglianza tra Francesco e Chanel e Ilary e la piccola di casa.





Visualizza questo post su Instagram Forever young 😂 Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 1 Nov 2019 alle ore 8:19 PDT

“Magari!!! – scrive un tifoso della Roma – Darebbe altri 20 anni alla Roma e altre gioie a me! Capitano mio capitano”. “Che bei puponi”. Ilary Blasi e Francesco Totti sono marito e moglie dal 19 giugno 2005: 13 anni d’amore (senza contare quelli di fidanzamento) coronati dall’arrivo di Christian, Chanel e Isabel, più di un decennio di unione fatto di grandi successi professionali, simpatia e autoironia.

