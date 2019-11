Ambra Lombardo, flirt segreto con ‘lui’. Panico nel locale e scatta la rissa col paparazzo

Nella casa del Grande Fratello si è presentato dicendo di essere un grande conquistatore e di saperci fare con le donne. Stiamo parlando di Gaetano Arena. L’ex concorrente dell’ultima edizione del reality show condotto da Barbara D’Urso è stato ospite di “Pomeriggio Cinque“ per parlare della rissa avuta con un paparazzo.

La settimana scorsa, durante una serata con gli amici, Gaetano Arena avrebbe aggredito un paparazzo, che lo stava seguendo per delle foto. Entrambi arrivati alle mani, hanno poi sporto denuncia dai carabinieri. "Erano due settimane che un paparazzo mi stava addosso, – ha detto Gaetano – gli ho detto di andare via ed il paparazzo mi ha detto 'stai zitto o ti spacco la macchina fotografica in faccia', io ho reagito d'impulso. Abbiamo fatto a botte, due tre spintoni, due tre berle. Lui ha cercato di tirarmi un pugno, poi mi ha strappato la maglietta".

















Karina Cascella, ospite anche lei della trasmissione, lo ha duramente attaccato: "Due settimane? Manco fossi George Clooney, tu dovresti ringraziare che qualcuno ti fa le foto!", ha risposto Karina Cascella. Nella discussione è intervenuto anche Alan Fiordelmondo il quale ha rivelato che se il fotografo lo segue da due settimane non è perché è interessato a lui, bensì a chi frequenta.









"La domanda è perché Gaetano sono due settimane che il fotografo ti segue? Con chi ti stai incontrando? Dai dillo che ti frequenti con una persona fidanzata. Se i personaggi perdono le staffe è perché stanno nascondendo qualcosa di importante. Eravate in un luogo pubblico, la strada è di tutti. Non puoi dire a qualcuno di andartene". Poco dopo la puntata di Pomeriggio 5, Deianira Marzano. In una diretta su Instagram, l'influencer appassionata di gossip ha svelato il nome dell'opinionista che sarebbe stata avvistata insieme all'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello.





Secondo Deianira, al momento dell’aggressione, il fotografo rimasto coinvolto nella rissa insieme al modello era accompagnato da un’amica. Questa ragazza si sarebbe messa in contatto proprio con Deianira e le avrebbe lasciato anche il numero di questo fotografo, avvisandola che in compagnia di Gaetano Arena c’era Ambra Lombardo, attuale compagna di Kiko Nalli, ex marito di Tina Cipollari.

