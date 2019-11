Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati tempo fa. Ma dopo il divorzio, hanno deciso di mantenere ottimi rapporti per il bene del figlio Nathan Falco, tanto da trascorrere le feste e le vacanze insieme. E se fino a qualche tempo si vociferava di un loro ritorno di fiamma, nell’ultimo periodo le indiscrezioni parlavano di un legame messo a dura prova da alcune liti.

Sempre secondo il gossip, Briatore avrebbe infattti criticato “l’irrequietezza sentimentale” della Gregoraci, impegnata da tempo in un tira e molla con Francesco Bettuzzi e poi beccata in vacanza con un altro uomo misterioso. Ora però la cronaca rosa si è concentrata sull’imprenditore, che avrebbe iniziato una relazione con Benedetta Bosi, modella toscana di 49 anni più giovane. Le foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano i due a Malindi tra tuffi in piscina, baci, abbracci e sguardi complici. (Continua dopo la foto)

















E questa nuova love story di Flavio Briatore a quanto pare non piace alla sua ex moglie, Elisabetta. Mentre infatti lui era a Malindi con la nuova fiamma, la conduttrice e showgirl calabrese è partita per Los Angeles con il figlio. E se in passato ha sempre mantenuto il più stretto riserbo riguardo la sua vita privata, rifiutandosi di commentare i flirt dell’ex marito, questa volta ha rotto il silenzio. (Continua dopo la foto)









Lo ha fatto su Instagram, rispondendo ai commenti dei fan, che non si sono certo fatti attendere, sulla relazione fra Briatore e la Gregoraci, criticando duramente l’ex. Come si legge sul sito DiLei, tutto è cominciato quando un follower, parlando di Benedetta Bosi, ha scritto questo messaggio: “Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza”. La risposta di Elisabetta? Più che tagliente: “Più che destabilizzare fa rabbrividire”. (Continua dopo foto)







Ancora. Elisabetta Gregoraci ha anche risposto a una fan che accusava Biratore di aver “scombussolato gli equilibri di età tra uomo e donna”. “Me lo auguro che se ne renda conto – ha replicato Elisabetta – Ma non ne sono sicura”. Infine ha risposto anche a un utente che ha tirato in ballo il suo passato con Briatore: “Hai fatto bene a dissociarti da tutto e a continuare per conto tuo, credo che tu abbia sopportato tanto in questi anni”. E lei: “Tanto”.

