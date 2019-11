Tale e quale show, Francesco Monte lascia tutti a bocca aperta. Scatta la standing ovation: “Siamo senza parole”

Francesco Monte è stata la più grande rivelazione dell’edizione 2019 di Tale e quale show. La sesta puntata del programma si era chiusa con due vincitori: Francesco Monte, il migliore della serata e Agostino Penna, il “vincitore dei vincitori”, che con un punteggio da record si è portato a casa la coppa del talent show condotto da Carlo Conti. Dopo Uomini e Donne, Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip Francesco Monte è riuscito a mostrare un altro lato del carattere.

Un grande talento secondo i giudici del programma condotto da Carlo Conti. Il torneo dei campioni di Tale e Quale Show, andato in onda ieri, venerdì 1 novembre su Rai 1 con Carlo Conti alla guida. La puntata di ieri era la penultima, e settimana prossima si deciderà chi sarà il vincitore del torneo dei campioni.

















L'ex tronista Francesco Monte dopo l'imitazione di Gianluca Grignani ieri ha imitato il cantate italiano Nek, cantando il noto brano "Se Telefonando". In piedi pure Loretta Goggi, che settimanalmente rimarca pubblicamente il talento di Francesco, emerso puntata dopo puntata in maniera del tutto inaspettata. Il pubblico si è mobilitato per Francesco Monte sui social ma non è stato l'unico ad apprezzare la sua performance e, in particolare, anche Nek in persona si è unito a tutti gli altri.









“Grande”, ha scritto il cantante di Sassuolo su Instagram, a corredo di uno scatto del concorrente di Tale e Quale Show.

Anche Vincenzo Salemme, altro giurato della trasmissione, non è stato da meno e si è complimentato nuovamente con il concorrente, noto più per i reality show che per le sue doti artistiche.





“Se mi avessero detto che Francesco Monte era così bravo non ci avrei creduto. Davvero impressionante, è bravissimo”, ha dichiarato l’attore napoletano. Il 31enne ha convinto per il trucco, la vocalità, le movenze.

