Da migliore amica a fidanzata del sex symbol più amato dalle donne: la coppia esce allo scoperto

Non è stato un colpo di fulmine quello tra Keanu Reeves e la sua nuova fidanzata Alexandra Grant, perché lei è sua partner professionale da un bel pezzo. Lui, 55 anni, è uno degli attori più amati di Hollywood e non soltanto per le sue doti artistiche.

Alexandra Grant è un’artista americana di 46 anni ed è sempre stata indicata come la migliore amica di Keanu Reeves. Non solo: insieme hanno fondato una casa editrice specializzata in libri d’arte e hanno collaborato per due volumi, pubblicati nel 2011 e nel 2016, di cui Alexandra Grant è stata illustratrice e Keanu uno degli autori. Pochi giorni fa sono stati fotografati insieme all’uscita di un ristorante giapponese a Los Angeles e gli scatti, pubblicati dal Daily Mail, hanno generato parecchie chiacchiere. (Continua a leggere dopo la foto)

















Della vita privata di Alexandra si sa ben poco, infatti è diventata protagonista di gossip solo dopo essere stata vista tra le braccia dell’attore Keanu Reeves. Da migliore amica e collega ad un grande amore: i due si conoscono da tempo, ma sembrerebbero aver intrapreso una relazione molti anni dopo. Sono stati visti dal Daily Mail abbracciati e, probabilmente, anche molto innamorati, fuori un ristorante di Los Angeles, città in cui lei vive da sempre. Oltre ad essere, quindi, legati da un amore intenso, i due condividono la passione per l’arte e, talvolta, anche l’ambiente lavorativo. (Continua a leggere dopo la foto)









Finalmente con Alexandra Grant torna il sereno nella vita dell’attore canadese. La vita professionale di Keanu Reeves è nota a tutti, ma in pochi conoscono quella privata. Keanu è solo un bambino, quando il papà se ne va di casa. Ha appena tre anni e la madre lo porta lontano dalla città natale, Beirut, per trasferirsi a Toronto. Anche la vita a scuola non è facile: Keanu è dislessico, ma nessuno sembra curarsi del suo problema, preferendo tacciare il ragazzino come “diverso”. A 23 anni la seconda importante perdita: muore River Phoenix, il migliore amico di Keanu, conosciuto sul set del film Belli e dannati. (Continua a leggere dopo la foto)





A risollevarlo dal lutto è la sua fidanzata, Jennifer Syme. È il 1999 quando la donna si salva per miracolo dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale: era incinta di otto mesi. La figlia di Keanu non sopravvive e solo due anni dopo Jennifer muore in un altro incidente stradale. Una vita segnata dal dolore, quella di Keanu Reeves, che però non ha mai perso la fiducia nell’umanità, tanto da aver speso energie e soldi per numerosi progetti di beneficenza. Oggi Keanu ha voltato pagina grazie ad Alexandra.

Casa al mare a 300 € al mese, ristorante con 10 € e Irpef in tasca. Perché sempre più “over” decidono di trasferirsi