“Spettacolare!”. Federica Nargi come non si era mai vista. I paragoni si sprecano (e alla fine vince lei)

Federica Nargi è una bellissima e sexy modella e showgirl italiana. Stavolta ha letteralmente stregato tutti i suoi follower di Instagram postando una foto con un vestito da Halloween a dir poco perfetta. La donna è apparsa travestita da ‘Maleficent’ ed ha mandato in estasi i suoi fan grazie alla sua bellezza e sensualità.

E c’è addirittura chi ha detto che lei fosse ancora più affascinante della protagonista del film, ovvero l’attrice Angelina Jolie. Un utente ha scritto un emblematico post: “Se le streghe cattive fossero tutte come te, mi sa che i bambini non avrebbero più così tanta paura”. (Continua dopo la foto)

















La fata cattiva del mondo Disney è perfettamente rappresentata da Federica, che indossa nello scatto un abito cucito come una seconda pelle, un copricapo ed un mantello di colore nero. Tanti altri follower hanno inviato una pioggia di commenti. Ecco i più significativi, apparsi sul suo account. (Continua dopo la foto)













“Amica… sei l’unica strega che non fa paura”, “Spettacolare”, “Altro che Angelina Jolie…”, “Angelina Jolie levati proprio”, “Insegnaci ad essere belle come te”, “Hai vinto!! Come sempre”, “Ho l’autostima nel magma terreno più profondo”, “Che strega”, “Quando per la prima volta in vita mia voglio essere preso dalla strega”, hanno commentato gli scatenati fan. (Continua dopo la foto)

A corredo dell’immagine di lei travestita per Halloween, la partner del calciatore Alessandro Matri ha scritto: “Le streghe cattive sono le principesse che non sono mai state salvate”. Federica, nata a Roma il 5 febbraio 1990, è impegnata con l’attuale atleta del Brescia da più di 10 anni, ovvero dal marzo 2009. Dall’unione con lui ha avuto due figlie: Sofia, nata il 26 settembre 2016, e Beatrice, nata il 16 marzo del 2019. In televisione è stata protagonista recentemente come co-conduttrice nella stagione 2017-2018 del programma di Italia 1, ‘Colorado’. L’ex vincitrice nel 2008 di ‘Veline’ è stata anche concorrente, piazzandosi al secondo posto, del programma di Rai 1, ‘Si può fare’. Ha partecipato a due videoclip di ‘Heroes’ e del brano di J-Ax ‘Il bello d’esser brutti’. Ha inoltre recitato nel film ‘Capitan Basilico 2- I Fanstastici 4+4’, diretto dal regista Massimo Morini. Nel febbraio 2018 è stata scelta come testimonial degli occhiali ‘Foreyever’, in sostituzione di Belen Rodriguez.

“Con lui!”. Taylor Mega sempre in prima pagina: la notizia la conferma il diretto interessato