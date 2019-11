“Con lui!”. Taylor Mega sempre in prima pagina: la notizia la conferma il diretto interessato

Non passa giorno che non si parli di Taylor Mega. Dopo le accuse delle settimane scorse di pilotare notizie e interessi intorno a lei, con Giovanni Ciacci che si era spinto oltre dandole praticamente della bugiarda, adesso saltano fuori nuovi e piccantissimi gossip. Arrivano a stretto giro della presunta rottura con la fidanzata che ha tenuti alti i riflettori sull’influencer.

Le relazioni amorose di Taylor Mega sono sempre sulla bocca di tutti e dopo Flavio Briatore, Sfera Ebbasta, Tony Effe della Dark Polo Gang, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo quest’oggi è spuntato un altro ragazzo… gay. Sembrerebbe infatti che in passato Taylor Mega abbia avuto una relazione con tale Alberto, un ragazzo apertamente omosessuale di cui però si era invaghita. Continua dopo la foto

















Intervistato da Novella 2000, il ragazzo ha così commentato: “Io sono tendenzialmente gay. Però con Taylor è nato un feeling che poi si è trasformato in passione vera, fisica. È stato un rapporto limpido, senza alcun interesse mediatico. L’intesa tra noi era eccellente… Mi diceva che ero tra i pochi a non sentirsi intimorito da lei a letto… Poi lei si è messa con Sfera Ebbasta. Sono stata con un ragazzo gay ed ero un sacco presa. Proprio in questo periodo dello scorso anno… lui è sempre nel mio cuore. Non ho mai finto sentimenti con nessuna e nessun ex”. Continua dopo la foto









Taylor Mega è nata il 31 ottobre del 1993 a Carlino, in provincia di Udine. Italianissima, a dispetto di ciò che potrebbe suggerire l’anagrafe, è figlia di due allevatori di tacchini ed è cresciuta quindi in un contesto molto umile. Con la sorella Jade hanno deciso di lasciare il Friuli e di provare a sfondare nel mondo dello spettacolo, tra televisione e soprattutto social network. Continua dopo la foto







Bionda, occhi azzurri, sguardo seducente e fisico da urlo, Taylor Mega è un’influencer con un seguito di tutto rispetto su Instagram, dove pubblica costantemente foto sexy indossando la linea di bikini da lei ideata. Gli scatti mandano in delirio i suoi fans che non mancano di farle arrivare il loro apprezzamento con piogge di like.

Ti potrebbe interessare: “Non potevo dargli un figlio”. Ivana Spagna in lacrime a Vieni da me: “Ora sono sola, lui aveva 18 anni meno di me”