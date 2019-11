“A letto con me”. ‘Er Faina’ adesso trema, spunta una chat che lo mette nei guai

Il personaggio social Damiano Er Faina torna alla ribalta e ciò che è emerso è davvero inaspettato. L’ex concorrente di ‘Temptation Island Vip’ avrebbe tradito la fidanzata Sharon Macrì, nonostante lui abbia sempre detto di essere innamorato follemente. A darne notizia è stata proprio l’amante sul settimanale ‘Nuovo’.

La transessuale Giulia Giannini ha dichiarato di avere delle chat scottanti con Damiano, che testimoniano il loro rapporto. “Conosco tantissime persone che vanno con i trans, dai politici importanti ai calciatori. Ho conosciuto anche Damiano Coccia. L’ho contattato sui social, lui sapeva chi fossi. Il signorino ha parlato male delle famiglie arcobaleno, ma è venuto a letto con me”, ha rivelato. (Continua dopo la foto)

















“E alla fine mi ha lasciato in una camera d’albergo, dicendomi che doveva andare dalla sua fidanzata”. Giulia ha continuato raccontando altri dettagli: “Si è autoinvitato a casa mia per prendere un caffè, ho ancora i messaggi. Gli ho lasciato il mio numero e in quarto d’ora era da me. Mi trovavo in un bed and breakfast, ma lui forse pensava che fosse un’abitazione privata”. (Continua dopo la foto)













“C’erano le telecamere: comunque io ho tenuto le chat e il numero. Poi non l’ho più sentito. Pensavo che fosse più intelligente. Quando dice certe cose sulle coppie di fatto e sulle famiglie arcobaleno divento nera”, ha aggiunto la Giannini. La trans si riferisce in particolare a delle dure dichiarazioni rilasciate dall’uomo sul mondo gay. (Continua dopo la foto)

“Oggi so annato a fa’ i capelli e per caso so’ passato in mezzo ar Gay Pride. Io non so contro i gay, ma nun me fate sentì dei figli ai gay perché me inca… come una bestia. Nun la chiamate famiglia. Almeno io non ce la faccio”, aveva affermato diverso tempo fa Coccia. Er Faina è uno youtuber originario di Roma, che sulla sua pagina Facebook conta più di un milione di seguaci. Successivamente è diventato molto popolare anche su Instagram. I suoi video di dura critica nei confronti dei politici e di personaggi famosi sono sempre virali. Per quanto riguarda la sua fidanzata Sharon, la ritiene “una ragazza umile che lavora dietro ad un bancone di una pizzeria”. In passato ha preso parte anche ad alcune puntate di ‘Avanti un altro’ ed è stato una vittima de ‘Le Iene’, che gli hanno fatto uno scherzo per ‘vendicare’ tutti gli attacchi contro di loro.

