Paola Caruso e Michelino, la festa di Halloween è davvero speciale: il figlio strega tutti

La showgirl ed opinionista Paola Caruso ha finalmente trovato la sua anima gemella, come raccontato qualche tempo fa a Barbara D’Urso: “Alla fine basta crederci e si è realizzato il sogno della mia vita: tutti e tre insieme, Michelino felicissimo e anche noi! Fino a qualche mese fa non lo avrei mai pensato e guardate cosa mi ha portato l’estate”, aveva riferito la donna.

La concorrente de ‘L’Isola dei Famosi 11’ è al settimo cielo per essere diventata mamma il 2 marzo scorso ed oggi ha per la prima volta festeggiato con suo figlio Michelino la festa di Halloween. La 34enne nata a Catanzaro si è travestita insieme al piccolo con dei costumi davvero particolari. (Continua dopo la foto)

















Si è vestita da pirata ed un costume simile a tema è stato indossato anche dal piccolo. Dopo aver postato su Instagram alcuni scatti, ha scritto: “Piratessa e pirata per il tuo primo Halloween, amore mio”. Fortunatamente per la ex ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’ è tempo di felicità e di mettersi alle spalle un brutto episodio. Ha infatti intrapreso da poco una battaglia giudiziaria con il padre biologico del figlio, Francesco Caserta, che non ha mai voluto vederlo. (Continua dopo la foto)













Recentemente è finita però nel vortice delle polemiche per una foto postata sui social. La bellissima Paola è stata infatti accusata di aver utilizzato un po’ troppo Photoshop in un’immagine, dove era ritratta di schiena con addosso esclusivamente un perizoma. I fan avevano notato “gambe strane e molto incurvate all’interno” ed era stata invitata a non pubblicare più scatti simili. (Continua dopo la foto)

La Caruso è nata il 17 gennaio del 1985, è laureata in Giurisprudenza ed ha una grande passione per l’equitazione. In una puntata di ‘Domenica Live’ confessò di essere stata adottata e di non conoscere i suoi genitori biologici. Proprio il suo amore per i cavalli le costò un brutto incidente: a causa di una rovinosa caduta fu ricoverata in ospedale per problemi di ritenzione idrica e gonfiori. Prima di sistemarsi con il suo attuale fidanzato Moreno Merlo, in passato ha avuto diversi flirt con il figlio di Paolo Bonolis, Daniele Interrante, Andrea Casalino e Lucas Peracchi. Ammise inoltre di essere attratta fisicamente da Luca Onestini. Ora per lei c’è però un nuovo capitolo della vita che sembra molto interessante e ricco di soddisfazioni.

