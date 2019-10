Martina Luciani, che trasformazione da Uomini e Donne. Oggi l’ex di Giorgio Alfieri è così

Era il 2006 quando Martina Luciani stregò Giorgio Alfieri, calciatore ed tronista di Uomini e Donne Maria De Filippi. La loro storia d’amore emozionò milioni di italiani e ancora oggi in tanti li ricordano con affetto. Una grande passione quella di Giorgio e Martina, che nel 2008 hanno avuto Asia, la loro prima e unica figlia. Ma le cose poi non sono andate per il verso giusto e la relazione dei due ex protagonisti di Uomini e Donne è naufragata.

Dopo vari alti e bassi, tra la Luciani e Alfieri nel 2014 è finita definitivamente. Ognuno per la sua strada. E lei ha voltato pagina con Patrizio Pascucci, padre di Mattia, nato nel settembre del 2018. La dolce attesa di Martina era stata resa nota a marzo scorso. Romana, di professione estetista, era legata a Patrizio, che nella vita è consulente finanziario e calciatore, ma pochi mesi dopo la nascita del piccolo anche questa relazione è naufragata. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Basta, io ho gettato la spugna proprio! Basta, e sicuramente basta figli! Il mio destino è quello di essere sola… meglio soli che male accompagnati a volte”, aveva detto poco dopo la rottura dal padre del suo secondo figlio. “È molto difficile, soprattutto adesso che lavoro e vivo da sola; quando era piccola Asia lavoravo di meno e vivevo con i miei. Si vede che è destino che io i figli me li devo crescere da sola!”. Dopo la rottura con Giorgio Alfieri, l’ex corteggiatrice si era già ritrovata a rimanere da sola con la sua bambina. A distanza di anni ha dovuto affrontare la stessa situazione. (Continua a leggere dopo la foto)









“Diciamo che rodaggio già l’avevo fatto! Speravo di non fare di nuovo la stessa fine però… Faccio le stesse ca***ate da quando avevo 20 anni, dopo 10 anni sempre le stesse ca***ate, quindi no, non sono l’esempio da seguire!”, aveva concluso. Gli ultimi mesi però sembrano essere stati decisivi e la Luciani, rispondendo ad alcune curiosità dei propri follower su Instagram, ha svelato di aver ripreso la storia d’amore con Patrizio pur non sapendo ancora come definire ufficialmente la loro relazione. (Continua a leggere dopo la foto)





‘’Siamo tornati insieme nel senso che stiamo riprovando ma non c’è ancora niente di sicuro anche perché Patrizio deve pedalare! […] Oltre a farsi perdonare da me, deve farsi perdonare da lei (riferendosi ad Asia). Io mi auguro per lui che ci riesca perché altrimenti noi non lo facciamo più rientrare… già sta con un piede nella fossa! […] Io sono sicura che lui saprà come farsi perdonare anche perché se lui non avesse accettato mia figlia io non ci avrei mai fatto un figlio con lui. […] Adesso è sotto esame!’’.

