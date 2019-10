“Sei spettacolare”. Melita Toniolo è più bollente che mai. Il suo scatto è da impazzire

La showgirl e modella Melita Toniolo spesso ha reso i suoi fan molto felici per i suoi scatti seducenti e bollenti. Stavolta è proprio andata oltre, essendosi presentata su Instagram in una forma smagliante e mettendo in evidenza tutto il suo strepitoso fisico e le sue fantastiche forme.

L’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ è ritratta con un completino intimo stupendo, un make up ben marcato, capelli pettinati all’indietro, labbra molto carnose e poi con un seno molto prosperoso. Senza tralasciare ovviamente la provocante posizione assunta nella foto: Melita è infatti in ginocchio, con le gambe spalancate sul divano. Ed ovviamente i suoi follower sono letteralmente impazziti con una pioggia di commenti lasciati sul suo account. (Continua dopo la foto)

















“Sempre al top”, “Bona, sembri una sedicenne”, “Bellissimo il colore di questo completo e ti sta divinamente…”, “Sei spettacolare”, “Stupenda, un incanto”, alcuni dei post dei suoi fan. Eppure immancabile è giunto un messaggio di un’utente, che ha posto l’accento sul fatto che l’immagine fosse forse un po’ troppo hot. E lei ha risposto immediatamente, senza fare giri di parole. (Continua dopo la foto)













La fan ha scritto: “Sono convinta che l’amore per tuo figlio e tuo marito sia immenso e fai bene a fare il tuo lavoro, d’altronde penso che tuo marito ti abbia già conosciuto che eri nel mondo dello spettacolo, lui stesso lo è, quindi…”. E la soubrette ha replicato: “Certo, ma non è un film porno, è uno scatto per Intimissimi”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram 🎃 @intimissimiofficial Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo) in data: 30 Ott 2019 alle ore 9:30 PDT

L’ex gieffina 33enne, originaria di Treviso, è fidanzata dal 2015 con il comico Andrea Viganò, in arte Pistillo. Il 9 giugno del 2017 annunciarono la gravidanza di lei ed il 14 dicembre 2017 nacque il loro primogenito, Daniel. Melita ha una sorella, con la quale ha un rapporto davvero speciale. Si è diplomata in grafica pubblicitaria e fotografia e prima di diventare famosa aveva lavorato come cameriera e barista in una birreria trevigiana. Adora i piercing ed i suoi hobby sono: leggere, andare al cinema ed uscire e divertirsi con i suoi amici. Ha anche dei tatuaggi: sul fianco sinistro ha inciso la frase ‘Pelle d’anima’; dietro il collo ha un simbolo tribale con la frase ‘Ciò che mi nutre mi distrugge’, scritta in lingua spagnola; sulla spalla ha inciso in inglese ‘Basta bugie’, al termine della love story con Antonio Autoliano; sul polso sinistro la scritta ‘Prendimi per mano’ e all’interno del braccio ‘We feel the same’.

