Laura Torrisi in love. Il giovanissimo cantante ha stregato l’ex di Pieraccioni: ecco chi è

Fresca dell’esperienza ad Amici Celebrities, la versione del talent di Maria De Filippi dedicata ai vip, Laura Torrisi, ex concorrente del Grande Fratello, oggi splendida attrice, continua a coltivare la sua passione per la musica. Eliminata nella semifinale del programma, Laura Torrisi si era sciolta in lacrime dietro le quinte del talent show.

“Una delle cose più belle di questo viaggio è stato proprio questo, riuscire a entrare con emozioni dentro e fuori di me che mi hanno permesso di capire che non era il pubblico il mostro, non erano i tre giudici. Era dentro di me e qualche colpo gliel’ho tirato. C’è ancora da fare un po’ di strada”, aveva raccontato l’ex moglie di Leonardo Pieraccioni e mamma di Martina. (Continua a leggere dopo la foto)

















Grazie alla partecipazione ad Amici Celebrities, l’attrice toscana è riuscita a mettere in mostra tutto il suo talento e a farsi conoscere dal pubblico di Canale 5 sotto tanti nuovi aspetti. Ma non è solo il lavoro a procedere a gonfie vele nella vita della Torrisi. Secondo il settimanale Chi, questo è un periodo davvero florido per Laura, non solo dal punto di vista lavorativo. Dopo il successo ad Amici Celebrities, dove ha dimostrato di avere un gran talento nel canto, pare che la bella Laura abbia ritrovato anche l’amore. (Continua a leggere dopo la foto)









L’indiscrezione che ha lanciato il settimanale sta circolando velocemente, non solo perché Laura Torrisi è un personaggio noto, ma anche perché ‘lui’ è molto giovane. Alfonso Signorini ha, infatti, svelato che l’attrice sarebbe particolarmente vicina ad Antonio Aiello, classe 1985, cantautore cosentino che con Arsenico e La mia ultima storia ha raggiunto il successo, e adesso ha lanciato il suo primo album Ex voto, che anticipa un tour in giro nei palazzetti italiani. (Continua a leggere dopo la foto)





Tra le Chicche di Gossip si legge: “Dopo Amici Celebrities l’attrice Laura Torrisi continua a coltivare la passione per la musica e nell’ultimo periodo non smette di ascoltare Antonio Aiello, in arte Aiello. Una passione molto, molto forte, quella dell’ex compagna di Leonardo Pieraccioni per il cantante cosentino”. Quella di Chi, ovviamente, è solo una voce di gossip. Ma, stando a quanto racconta il magazine, l’attrice sarebbe molto vicina al cantante cosentino, con cui ci sarebbe più di un’amicizia.

