“Emma Marrone…”. Elodie rompe il silenzio e lascia tutti di sasso: le parole inaspettate

Emma Marrone, dopo aver attraversato un periodo molto difficile con la malattia tornata con prepotenza, adesso è finalmente più serena. Nonostante sia ancora provata da un punto di vista fisico, ha detto: “Tranquilli perché tengo botta, barcollo ma non mollo”. Ora per lei giunge un’altra notizia davvero lieta, con le bellissime parole rilasciate da una sua collega ed amica, Elodie Di Patrizi.

L'artista 29enne romana ed Emma sin dal 2015 hanno avuto un rapporto speciale. Al termine del programma 'Amici', dove Elodie era concorrente e la cantante salentina sua coach, le due hanno dato vita ad un vero e proprio rapporto professionale e personale. L'ex allieva del talent condotto da Maria De Filippi ha addirittura vissuto nella casa della collega per circa un anno ed hanno lavorato insieme alla realizzazione di 'Tutta colpa mia', canzone portata al Festival di Sanremo dalla Marrone.

















Poi all'improvviso qualcosa si è rotto nel loro rapporto ed Elodie ha preferito proseguire da sola la carriera musicale. Adesso le incomprensioni sono state finalmente messe da parte e la fidanzata del rapper Marracash ha annunciato a 'Vanity Fair' di aver riallacciato il legame con Emma: "Ci siamo riavvicinate. L'ho incontrata e l'ho vista molto bene". Anche se non ha fornito ulteriori dettagli sul confronto pacificatore, Elodie ha aggiunto altre considerazioni molto importanti.













L'autrice del brano tormentone 'Margarita' ha infatti dichiarato di aver costantemente tifato per Emma, che la ritiene una donna molto generosa e dal grande cuore. Elodie ha voluto spiegare il perché si fossero divise le loro strade: "Ci eravamo allontanate, perché io mi ero mossa in modo istintivo. Alcune cose avrei potuto farle diversamente. Ma tra noi c'è del bene, serviva solo del tempo per capirci", ha riferito a 'Vanity Fair'.

A proposito di Elodie, nei giorni scorsi il suo partner Marracash si era lasciato andare a dolci confessioni su di lei: “Tutto è successo per caso. L’etichetta mi aveva proposto questo duetto, lo abbiamo inciso e ci siamo conosciuti sul set del video. Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista. Ma tutto questo è successo come ultimo step di una serie di piccoli passi verso la rinascita. Era come se il destino mi avesse riservato tutte queste belle sorprese sul mio cammino”.

