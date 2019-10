Alberto Urso, la dedica che non ti aspetti. La foto manda in delirio le fan: “Un grande giorno per noi”

Esce il 31 ottobre il secondo album di Alberto Urso, l’ultimo vincitore di Amic, tenore e polistrumentista, dal titolo “Il Sole ad Est”. Il nuovo progetto discografico segue il successo di “Solo” e Urso sceglie di percorrere ed esplorare come da sua desiderata il pop declinandolo in diverse forme.

Da quelle più vicine alla tradizione melodica della musica leggera italiana a sonorità più rock matchando le sue indiscusse capacità vocali da tenore a suoni più contemporanei e più mainstream. "Ho scelto questo titolo perché come Il Sole ad Est la mia carriera è appena all'alba, ma il mio amore per la musica e l'affetto che mi dimostra la gente mi hanno dato la spinta creativa e l'energia per lavorare a questo nuovo progetto", ha spiegato il cantante.

















"Sono e sarò sempre grato agli autori e ai professionisti che mi hanno seguito in questa nuova avventura", racconta il giovane tenore, che canta e interpreta otto tracce che raccontano tutte le emozioni che ci travolgono quando si vive con intensità l'amore. Le canzoni sono state scritte da autori di spicco, tra cui Kekko Silvestre, Briga ed Ermal Meta, oltre a rinnovare la collaborazione con Giordana Angi, con cui ha scritto "Solo con te".









La data di uscita di questo album coincide con la data in cui Urso termina la sua prima avventura live, il "Solo Tour", che lo ha portato a cantare in nove grandi città italiane sui palchi di altrettanti teatri proponendo i brani del suo primo disco ma cimentandosi coraggiosamente in cover di mostri sacri della musica come Frank Sinatra e i Queen spaziando dal blues alla lirica, dal pop al rock dal jazz alla dance. In questa giornata speciale, Alberto Urso ha voluto fare una bellissima dedica a colei che gli ha permesso di entrare nel mondo della musica, la conduttrice di Amici Maria De Filippi.





Il tenore ha pubblicato una foto che lo ritrae mentre abbraccia la conduttrice poco dopo la vittoria del talent. “La vita è fatta di momenti e questo che vedete è uno dei momenti più importanti della mia vita. Quando il fuoco della musica mi ha invaso non avrei mai pensato che sarebbe successo tutto quello che sta accadendo oggi e, riguardando questa immagine, mi emoziono ancora… Oggi è un grande giorno per me e per noi.”

