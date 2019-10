Sonia Bruganelli bomba sexy. A teatro di presenta così e lascia senza parole. Ma la polemica, ovviamente, non manca

Riflessioni ad alta voce diventate appunti scritti, quelli che ora aprono i diciotto capitoli di ‘Perché parlavo da solo’ (pp.336, euro 19), il libro in cui Paolo Bonolis svela per la prima volta il suo mondo oltre lo schermo. Un diario intimo e ironico alla ricerca del senso della vita che arrivato in libreria il 1 ottobre per Rizzoli in cui Bonolis si interroga sul mondo.

Ma anche sulla felicità, sulla televisione, sullo stupore, sull'amore e la famiglia, sulla tecnologia che non rispetta i ritmi della biologia, sullo sport che è passione e su Roma. Un libro da consegnare ai suoi figli e a tutti quelli che nel tempo l'hanno apprezzato o anche criticato che stato presentato in un tour nei teatri italiani: il primo appuntamento è stato al Teatro Manzoni di Milano con Bonolis in dialogo con Mario Calabresi.

















A Roma l'appuntamento è stato il 29 ottobre al Teatro Eliseo con Walter Veltroni. "Viaggia veloce il fiume del tempo, molto più di quanto scorreva in passato. E scava sempre più profondo il canyon che attraversa" scrive Bonolis. Insieme all'autore Walter Veltroni, Lucio Presta, Paola Perego, Rita Dalla Chiesa, Pier Francesco Pingitore, Federico Moccia e molti altri. Non poteva mancare la moglie, Sonia Bruganelli, splendida in un outfit total black che metteva in risalto gli occhi azzurri e i capelli biondi.









Spesso al centro delle critiche per il suo stile di vita lussuoso, la moglie di Paolo Bonolis ha indossato una gonna Fendi nera, maglia girocollo e cinturone in vita, entrambi neri. Black anche le scarpe col tacco. Bellissima ed elegante, l'imprenditrice romana è stata immortalata mentre si scattava un selfie con l'amica Flora Canto, ex concorrente di Tale e quale show e compagna dell'attore comico Enrico Brignano. "Ecco cortesemente queste grandi foto (dove io sembro Topo Gigio) postale a quest'ora così non le vede nessuno! Quelle belle invece mettile domani!", ha scritto Flora Canto.





La risposta dei follower è stata immediata: "Non è vero che sembri Topo Gigio Flora. Siete stupende". Come sempre lo scatto pubblicato da Sonia Bruganelli è stato preso di mira dagli haters: "Due tardone che si attardano in cazz**e". Sonia Briganelli, abituata a questo tipo di commenti, ha risposto chiudendo la polemica: "Un po' sì".

