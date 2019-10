Michelle Hunziker e Tommaso ai ferri corti, lite al parco e voci di crisi sempre più forti

Faccia a faccia ma stavolta niente baci. Una lite in piena regola quella andata in fonda in un parco pubblico tra Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi. La coppia infatti è stata sorpresa mentre, in un parco assieme alla figlie, si confronta animatamente. Dopo una sessione di jogging insieme alle piccole Sole e Celeste, improvvisamente fra Michelle, che ha da poco terminato la conduzione di Amici Celebrities, con la vittoria di Pamela Camassa, e Tomaso cala il gelo.

I due si avvicinano e dopo essersi scambiati qualche parola, come testimoniano le foto pubblicate da "Diva e donna", scoppia un faccia a faccia che vede l'erede della maison di moda molto arrabbiato per poi sancire la pace non appena gli animi si sono raffreddati.

















Michelle si siede su una panchina col broncio, ma dopo aver giocato con le piccole fra i due scoppia di nuovo la pace e la famiglia riunita torna a casa. Tanto comunque è bastato per far tornare a parlare i paparazzi di voci di crisi. Voci smentite più volte dalla stessa Michelle che, in fondo, aveva già parlato dei suoi alterchi col marito: "Che rapporto è quello in cui non ci si scontra – aveva spiegato – I cuoricini non bastano se non costruisce qualcosa col confronto, lo scontro, la fatica".









Poche parole che bastano per rendere ancora più amata Michelle Hunziker dai suoi fan che da ormai venti anni la seguono. Conosciuta inizialmente per il matrimonio che ha contratto con Eros Ramazzotti il 24 aprile 1998 nella chiesa del Castello Odescalchi, a Bracciano, la solare modella svizzera è anche attrice e nota conduttrice tv. Nata il 24 gennaio 1977 a Lugano da madre olandese e padre svizzero tedesco, Michelle Hunziker è rimasta in Svizzera fino all'età di diciassette, diplomandosi in lingue straniere e perfezionandosi in danza moderna.







Si è poi trasferita con la madre a Bologna dove ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda e dello spettacolo. Il suo battesimo del fuoco avviene nel regno della moda e dei grandi stilisti: Milano. Nel mese di ottobre 2013 dà alla luce la seconda figlia, Sole, nata dalla relazione con Tomaso Trussardi. La coppia si unisce in matrimonio a Milano un anno più tardi, il 10 ottobre 2014.

