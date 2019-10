Per il secondo anno di fila, Mara Venier è la regina della domenica di Rai1. E continua a volare negli ascolti, segnando ogni settimana un successo strepitoso e battendo le soap di Canale 5. Quella andata in onda lo scorso 27 ottobre è stata scoppiettante e, come sempre, dominata dalla simpatia e dalla spontaneità della conduttrice, oltre che dal suo talento.

Gli ascolti di Domenica In hanno fatto registrare nella prima parte il 17,9% di share, mentre nella seconda il 16,1%. Insomma, il salotto della domenica pomeriggio di RaiUno continua a catturare il pubblico per la grande capacità di Mara Venier di intrattenere e coinvolgere, e quella di passare dai toni leggeri a quelli più riflessivi con le interviste ai suoi ospiti. Domenica scorsa la zia Mara ha accolto Nek, Lucia Bosè e Ilaria Cucchi tra gli altri.

















Ma come sanno bene i suoi fan, Mara Venier è attivissima anche su Instagram, dove da tempo condivide molto del suo privato. E ha scelto il social anche per fare un grande annuncio, quello del grande passo con il suo Nicola Carraro, che la zia più famosa del piccolo schermo risposa dopo 20 anni. L'idea di un matrimonio bis, in realtà, circolava da tempo ma ora trova la conferma ufficiale sulle pagine di Diva e Donna. E su Instagram.









In occasione del loro anniversario, Nicola Carraro aveva lasciato intendere che presto avrebbe voluto convolare nuovamente a nozze con Mara e ora lei ribadisce questa intenzione: la copertina del nuovo numero di Diva e Donna che la conduttrice posta sul suo affollatissimo profilo Instagra, è proprio dedicata al suo secondo matrimonio. "Diva oggi…", si limita a commentare la Venier, che aggiunge anche un cuore rosso nella didascalia.





Visualizza questo post su Instagram Diva oggi …..💝 Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 30 Ott 2019 alle ore 5:23 PDT



Ma sono bastate la foto della cover del magazine e quelle poche parole a mandare in estasi i suoi tanti follower: “Complimenti Mara sei una persona speciale tanti auguri”. E ancora: “Bravissimi, sono felice x voi”. E ancora, si legge sotto al post: “Auguri di cuore a Voi Siete l’Amore e tu meriti tutta questa gioia perché sei una persona buona generosa e soprattutto VERA..!”. E c’è pure chi si candida come sostituto di Carraro: “Fammi sapere…. Se non ti sposa lui ti sposo io…..”.

