Insieme a Pago e Serena Enardu, Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo sono usciti separati dal villaggio di Temptation Island. Il viaggio dei sentimenti è finito male per la showgirl ex stella del Bagaglino e il suo compagno. Lei ha addirittura abbandonato il falò di confronto tanto era furiosa con Andrea, che al villaggio ha stretto un rapporto molto intimo con la single Zoe. Di recente, poi, la ex coppia è stata ospite di Maria De Filippi a Uomini e Donne.

Un incontro di fuoco tra i due, che si sono ritrovati per la prima volta faccia a faccia dopo reality. “Lui non ha anima, non ha sentimenti e ringrazio Temptation che mi ha aperto gli occhi su chi è questa persona”, ha spiegato Nathaly, la prima a entrare in studio, mentre Andrea non si è detto affatto pentito del suo percorso e delle sue scelte. “Ho capito che tu sei una persona tossica, deleteria per me”, ha detto rivolgendosi alla Caldonazzo. (Continua dopo la foto)

















Andrea sta frequentando la single Zoe, come confermato dalla stessa tentatrice, anche lei in studio. La 20enne romana ha ammesso di provare un interesse per lui, anche se entrambi ancora non si sbilanciano sul futuro di questa relazione. Ma se Ippoliti sta voltando pagina, anche la Caldonazzo a quanto pare ci sta provando: è stata beccata con un protagonista del programma. (Continua dopo la foto)









Il settimanale Nuovo ha pizzicato la showgirl e attrice 50enne con Riccardo Colucci, il single che nel villaggio delle fidanzate aveva stretto un rapporto molto intimo con la fidanzata di Alex Belli, Delia Duran. Riccardo, che è più giovane di lei di 21 anni, e Nathaly sono stati fotografati per le vie di Roma tra sorrisi complici, scatti ricordo e un pranzo insieme. (Continua dopo le foto)







Nathaly ha chiuso con Andrea, Riccardo sembrava avere un certo feeling con Delia fin quando lei ha deciso di piantarlo in asso perché troppo innamorata del suo Alex. Insomma, sono entrambi usciti “a mani vuote” da Temptation Island Vip e chissà che questo incontro romano, subito immortalato dai fotografi, sia il preludio di una nuova storia d’amore. Certo, al contrario i due potrebbero anche essere solo amici… Staremo a vedere.

Serena Enardu ‘così’ è il massimo della sensualità: “Uno schianto di donna”