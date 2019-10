È notizia freschissima quella secondo cui Morgan diventerà papà per la terza volta. È stato il settimanale Chi a lanciare lo scoop è per cui la compagna dell’ex leader dei Bluvertigo ed ex giudice di X Factor, sarebbe incinta. La coppia aspetterebbe un maschietto, il primo per l’artista dopo la nascita di Anna Lou e Lara che ha avuto rispettivamente da Asia Argento e Jessica Mazzoli.

Il terzogenito arriverebbe in un periodo tutt'altro che semplice per Marco Castoldi (vero nome di Morgan) che di recente ha fatto parlare di sé per lo sfratto dalla sua casa, avvenuto a causa degli alimenti non versati ad Anna Lou. Per la cronaca Morgan si è sempre difeso, attaccando Asia Argento e ribadendo il suo amore per le figlie, ma per né lui né l'attuale fidanzata hanno commentato la notizia della dolce attesa.

















Notizia lanciata con tanto di dettagli dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, secondo cui il nuovo arrivato, come detto, sarebbe un maschietto e anche che la compagna di Morgan starebbe al quinto mese di gravidanza. La donna che starebbe per rendere padre per la terza volta Morgan si chiama Alessandra Cataldo, ma di lei non si sa molto. Solo che viene da Finale Ligure, provincia di Savona, e che era una grande fan di Morgan.









Accanto al cantante da circa 3 anni, Alessandra è riservata e allergica ai gossip. E infatti la coppia ha sempre vissuto la loro storia d'amore lontano dai riflettori e nel più stretto riserbo. Di sicuro la Cataldo è la persona che è rimasta più vicina all'artista durante questo periodo difficile, sostenendo il compagno durante la polemica per la vendita della sua casa.







Qualche tempo fa, nel corso di un’intervista, Morgan aveva parlato di lei, affermando di essere molto felice al suo fianco: “Io sono uno che ama – aveva detto -, non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei. Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”.

